Власти Армении выступили за введение миротворцев России в Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с поддержкой идеи введения российских миротворцев в спорный регион Нагорный Карабах.

Он считает, что у России хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией, о чем заявил в интервью "Интерфаксу".

В частности, Пашинян отметил, что важно считаться с мнениями других региональных стран, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион.

"Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев", — считает армянский премьер.

Как сообщалось, в Армении считают, что Турция хочет контролировать энергетические линии из Каспийского региона в Европу. Якобы именно поэтому страна активно поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Турцию держаться подальше от конфликта в Карабахе.

Читайте также: Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Тем временем, Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении.

Напомним, Азербайджан начал крупномасштабную военную операцию по возвращению под контроль Нагорного Карабаха и окружающих районов 27 октября.

Прорвав линию обороны НКР, азербайджанская армия стала успешно продвигаться на южном направлении — по районам, где после массового исхода азербайджанцев в результате войны в 1990-х годах население ныне практически отсутствует.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще 7 октября заявлял, что Армения готова к взаимным уступкам с Азербайджаном, однако пока никакие призывы сторон к миру не увенчались успехом.