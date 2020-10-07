Происшествия 1 час назад

Война в Нагорном Карабахе: Армения готова к взаимным уступкам с Азербайджаном

Урегулирование конфликтов должно основываться на компромиссах, считает Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Getty Images Никол Пашинян. Фото: Getty Images
Никол Пашинян. Фото: Getty Images

Власти Армении готовы пойти на уступки по конфликту в Нагорном Карабахе, но зеркальные компромиссы должны быть и от Азербайджана.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью AFP.

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"Конфликт необходимо решить на основе взаимных уступок. Нагорный Карабах (непризнанная никем в мире "Нагорно-Карабахская Республика") готов, Армения готова к зеркальным уступкам, на которые готов пойти Азербайджан", — отметил он.

В то же время пресс-секретарь Пашиняна Мане Геврогрян утверждает, что глава правительства сказал немного иначе, и просит не вырывать слова из контекста.

"Урегулирование конфликтов должно основываться на компромиссах. Нагорный Карабах и Армения готовы пойти на уступки ровно настолько, насколько готов пойти на уступки Азербайджан", — цитирует она.

Напомним, 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

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30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.

В свою очередь Пашинян 2 октября заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

Тем временем противники обвиняют друг друга в обстрелах мирных городов.

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