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В мире 3 часа назад

Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и РФ начались 9 октября в Москве и продлились более 10 часов

Фото: пресс-служба МИД РФ Фото: пресс-служба МИД РФ
Фото: пресс-служба МИД РФ

В результате многочасовых переговоров в Москве Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября, сообщает "Интерфакс".

Как отмечает агентство, стороны договорились по четырем пунктам:

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– прекращение огня с 12:00 10 октября 2020 года в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Международного Красного креста;

– конкретные параметры режима прекращения огня будут согласованы дополнительно;

– Азербайджанская Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования приступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования;

– стороны подтверждают неизменность формата переговорного процесса.

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Пункты договоренностей зачитал министр иностранных дел России Сергей Лавров после трехсторонних консультаций.

Переговоры глав МИД Армении, Азербайджана и РФ начались в пятницу в Москве и закончились в ночь на субботу. Они продлились более 10 часов.

Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов прибыли в Москву в пятницу по приглашению президента России Владимира Путина.

Напомним, 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.

В свою очередь, премьер-министр Армении Пашинян 2 октября заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

Тем временем, противники обвиняют друг друга в обстрелах мирных городов.

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