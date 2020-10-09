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В мире 1 час назад

Азербайджан уничтожил линию соприкосновения в Нагорном Карабахе — Алиев

Алиев заявил, что Азербайджан дает Армении последний шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Ильхам Алиев. Фото: пресс-служба президента Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: пресс-служба президента Азербайджана
Ильхам Алиев. Фото: пресс-служба президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев изменил статус-кво по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом Алиев заявил 9 октября в своем обращении к народу.

"Я поменял статус-кво, на поле битвы. Нет его. Линия соприкосновения? Нет ее. Мы прорвали и уничтожили ее", — сказал президент Азербайджана в пятницу в своем обращении к народу.

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По его словам, 30 лет вооруженные силы Армении укрепляли линию соприкосновения с помощью бетонных конструкций. Теперь азербайджанские военные эти конструкции разрушили.

Алиев подчеркнул, что новой линии соприкосновения больше не будет и что вооруженные силы Азербайджана освободят все "оккупированные территории".

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"Эта победа — самая яркая победа азербайджанского народа за всю историю", — отметил президент.

Алиев сообщил, что Азербайджан дает Армении последний шанс на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

"Глава МИД Армении направился в Москву на переговоры по Карабаху. Вчерашние и позавчерашние события на политической арене показали, что руководство Армении, наконец-то, стало осознавать, что будет действовать в соответствии с нашими условиями. Мы даем (Армении) шанс уйти с наших территорий мирным путем. Мы все равно вернем эти территории и восстановим свою территориальную целостность. Мы не хотим кровопролития, но хотим свои территории, и им не стоит упускать этот шанс", — заявил президент Азербайджана.

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Алиев добавил, что сегодняшняя встреча в Москве "внесет ясность во многие вопросы".

"Армения должна принять базовые принципы", — резюмировал глава государства.

Напомним, 27 сентября между Арменией и Азербайджаном начались масштабные бои за Нагорный Карабах, за который уже более 30 лет идет территориальный спор. Противники обвиняют друг друга в эскалации.

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.

В свою очередь Пашинян 2 октября заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.

3 октября Алиев призвал Россию, США и Францию ​​(сопредседателей минской группы ОБСЕ) продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Днем ранее МИД Армении приветствовало переговоры в Минской группе в телефонном режиме.

Тем временем, противники обвиняют друг друга в обстрелах мирных городов.

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