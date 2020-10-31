Нагорный Карабах: Армения обратилась к России за помощью в "обеспечении безопасности"

Глава правительства Армении Никол Пашинян направил официальное письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит помощи в решении конфликта в Нагорном Карабахе.

При этом армянский премьер-министр ссылается на двусторонние соглашения между странами, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

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В частности, в письме Пашинян описал ситуацию, которая сложилась в результате азербайджанско-турецкой военной агрессии против Нагорного Карабаха, и вызовы, возникшие в связи с ней.

Премьер просит Путина о немедленном проведении консультаций, чтобы определить "род и размер помощи, которую Российская Федерация может предоставить Республике Армения для обеспечения ее безопасности".

При этом ссылается он на союзнические отношения с РФ и статью 2 "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" от 29 августа 1997 года.

Как известно, с 27 сентября на границе стран в регионе Нагорного Карабаха возобновились боевые действия. Стороны обвиняли друг друга в провокации конфликта. В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию. Страны сообщают о десятках погибших и раненых военных и граждан.

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9 октября руководители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в Москве о перемирии. На встрече, которая длилась более 10 часов, они решили, что с 12:00 (11:00 по Киеву) 10 октября прекратят огонь для того, чтобы провести обмен пленными, телами погибших при посредничестве "Красного Креста".

Однако фактически прекращения огня в Карабахе не было. Стороны обвинили друг друга в его нарушении и, как свидетельствуют заявления лидеров стран, боевые действия не прекращаются.

Напомним, в 1988 году между армянами и азербайджанцами вспыхнул вооруженный конфликт за контроль над спорными территориями, преимущественно над Нагорным Карабахом. Регион, в котором проживало много армян, в советское время был в составе Азербайджанской ССР.

В конце 1980-х проармянские силы при поддержке Еревана взяли Нагорный Карабах под свой контроль. С тех пор продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном за эти территории. Ситуация на границе стран последний раз обострялась в июле 2020 года.