Транспорт 60 минут назад

Авиакомпания SkyUp отменила рейсы из Киева в Ереван

Из-за использования системы ПВО в воюющей с Азербайджаном Армении

Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: Википедия Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: Википедия
Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: Википедия

Украинская авиакомпания SkyUp объявила об отмене рейсов Киев-Ереван из-за использования системы ПВО в воюющей с Азербайджаном Армении.

Об этом сообщает Avianews.

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"В таких условиях авиаперевозчик не может ставить под угрозу жизни пассажиров. SkyUp продолжал выполнять рейсы Киев-Ереван, пока это оставалось безопасным", — говорится в сообщении.

На данный момент отменен ближайший вылет в Армению, запланированный на 5 октября.

В то же время решение о выполнении других рейсов SkyUp намерен принять в зависимости от развития ситуации.

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При этом указано, что пассажирам авиакомпания предложила вернуть деньги на баланс в личном кабинете, бесплатно перенести вылет на другие рейсы в Армению с 9 октября или переоформить билет на специальный рейс Киев-Тбилиси-Киев 5 октября с организацией трансферного зеленого коридора между Тбилиси и Ереваном наземным транспортом.

Ранее об отмене рейсов Киев-Ереван объявила другая украинская авиакомпания МАУ.

Напомним, вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном возник из-за споров о контроле Нагорного Карабаха.

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