Авиакомпания SkyUp закрыла внутренний маршрут Запорожье — Киев

Украинская авиакомпания SkyUp до конца зимнего расписания 2020/2021 годов закрыла внутренний маршрут Запорожье — Киев.
Об этом сообщил сайт Avianews.com.
Согласно данным системы бронирования лоукоста, последний перелет в этом году из Киева в Запорожье состоится 9 ноября, из Запорожья в Киев — 10 ноября.
При этом издание сообщает, что в рассылке, которую получили пассажиры, SkyUp назвал причиной отмены рейсов "ухудшение эпидемиологической ситуации и усиление карантина, а также значительное снижение спроса на авиаперевозки".
Предполагается, что возврат денег за билеты авиакомпания выполнит на баланс, если бронирование оформлялось через сайт SkyUp.
Указано, что пассажиры могут использовать деньги с электронного счета на покупку новых билетов и услуг или заказать вывод средств на карту.
"Если билет на отмененный рейс оформлялся через агентство, путешественнику следует обратиться по месту приобретения билетов для уточнения процедуры возврата денег", — говорится в сообщении.
Известно, что другая украинская авиакомпания "Роза Ветров" в конце октября закрыла внутренний маршрут Запорожье — Киев.
Напомним, 19 октября 2020 года начал работу новый терминал аэропорта "Запорожье".