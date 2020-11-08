Транспорт 9 минут назад

Авиакомпания SkyUp закрыла внутренний маршрут Запорожье — Киев

Причиной отмены рейсов названо ухудшение эпидемиологической ситуации и усиление карантина, а также значительное снижение спроса на авиаперевозки

Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero
Самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинская авиакомпания SkyUp до конца зимнего расписания 2020/2021 годов  закрыла внутренний маршрут Запорожье — Киев.

Об этом сообщил сайт Avianews.com.

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Согласно данным системы бронирования лоукоста, последний перелет в этом году из Киева в Запорожье состоится 9 ноября, из Запорожья в Киев — 10 ноября.

При этом издание сообщает, что в рассылке, которую получили пассажиры, SkyUp назвал причиной отмены рейсов "ухудшение эпидемиологической ситуации и усиление карантина, а также значительное снижение спроса на авиаперевозки".

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Предполагается, что возврат денег за билеты авиакомпания выполнит на баланс, если бронирование оформлялось через сайт SkyUp.

Указано, что пассажиры могут использовать деньги с электронного счета на покупку новых билетов и услуг или заказать вывод средств на карту.

"Если билет на отмененный рейс оформлялся через агентство, путешественнику следует обратиться по месту приобретения билетов для уточнения процедуры возврата денег", — говорится в сообщении.

Известно, что другая украинская авиакомпания "Роза Ветров" в конце октября закрыла внутренний маршрут Запорожье — Киев.

Напомним, 19 октября 2020 года начал работу новый терминал аэропорта "Запорожье". 

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