Транспорт 50 минут назад

Авиакомпания SkyUp анонсировала запуск рейсов из Киева в турецкий Кайсери

Первый авиарейс на горнолыжный курорт Турции запланирован 27 декабря 2020 года

Посадка на самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero Посадка на самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero
Посадка на самолет авиакомпании SkyUp. Фото: facebook.com/skyup.aero

Украинская авиакомпания SkyUp анонсировала запуск с 27 декабря 2020 года рейсов из Киева в Кайсери (Турция).

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

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Указано, что рейсы будут выполняться два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Предварительная стоимость билета — от 5 400 грн без багажа в обе стороны (round-trip).

При этом длительность путешествия — любая на выбор пассажира.

Ранее стало известно, что SkyUp на период с 23 декабря 2020 года по 30 января 2021 года запускает авиарейс Киев — София (Болгария) — Киев.

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Как сообщалось, украинская авиакомпания SkyUp объявила об отмене рейсов Киев — Ереван из-за использования системы ПВО в воюющей с Азербайджаном Армении.

Перед этим SkyUp объявила о введении платы за регистрацию в аэропорту для большинства категорий пассажиров регулярных рейсов.

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