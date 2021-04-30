Второй дозой вакцины против Covid-19 привили первую сотню украинцев

130 человек в Украине официально прошли курс вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства здравоохранения по итогам 29 апреля.

Из указанного числа 120 человек получили вторую дозу прививки именно 29 апреля. Минздрав при этом не указывает, были ли привиты эти люди той же вакциной, что использовалась для их первой дозы (месяц назад в Украине использовали только препарат Covishield).

Также сообщается, что за предыдущий день в стране первую дозу вакцины получили 73 тысячи 256 человек. Из них остатки первой партии Covishield вкололи 1084 людям, препарат CoronaVac от китайской компании Sinovac получили 5322 человека, а препарат Comirnaty от американской Pfizer — 3856.

При этом уже второй день в Украине проводится массовая вакцинация препаратом от британской AstraZeneca производства южнокорейского SK Bioscience: 29 апреля его вкололи 63 тысячам 114 украинцев, а в предыдущий день — 58 тысячам 180. Таким образом, всего за четверг первую дозу вакцины получили 73 тысячи 256 человек.

В целом за время кампании первую дозу получили 702 тысячи 438 человек, из них Covishield — 477 тысяч 807, CoronaVac — 57 тысяч 65, Comirnaty — 41 тысяча 134, а южнокорейской AstraZeneca — 126 тысяч 434.

Отметим, что министр здравоохранения Максим Степанов накануне анонсировал, что Украина получит до 1 млн доз вакцины против Covid-19 от Pfizer в течение мая.