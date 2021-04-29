Pfizer собирается начать выпуск таблеток от Covid-19 уже в 2021 году

Экспериментальный пероральный препарат Pfizer для лечения Covid-19 при первых признаках заболевания может стать доступен уже к концу 2021 года, заявил CNBC генеральный директор американской компании Альберт Бурла.

Компания-разработчик вакцины против коронавирусной инфекции в марте начала ранние клинические испытания новой противовирусной терапии этого заболевания. Препарат относится к классу лекарств, называемых ингибиторами протеазы, и действует путем ингибирования фермента, который необходим вирусу для репликации в клетках человека. Ингибиторы протеазы используются для лечения и других вирусных патогенов, таких как ВИЧ и гепатит С.

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Если клинические испытания пройдут успешно и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрит его, то к концу года препарат может быть распространен по США, заявил Бурла.

Исследователи надеются, что это лекарство для внутреннего применения предотвратит прогрессирование болезни и необходимость в госпитализации заразившихся ею.

Помимо этого препарата, Pfizer на сегодня тестирует также вакцину от Covid-19 на детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

Ранее в апреле компания обратилась в FDA с просьбой расширить разрешение на вакцину для использования подростками в возрасте от 12 до 15 лет после того, как в ходе исследования было установлено, что прививка оказалась на 100% эффективной. Бурла отметил, что "очень оптимистичен" в своих ожиданиях положительного решения регулятора.

Тем временем Украина рассчитывает получить в мае до 1 млн доз вакцины Pfizer против Covid-19 — часть в рамках инициативы COVAX, а часть по прямому контракту.