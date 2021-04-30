COVID-19 в Украине: за сутки коронавирус выявили у более 10 тысяч человек, 307 скончались

По состоянию на 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 072 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, к этому времени коронавирус диагностировали у 391 ребенка и 188 медработников.

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За последние сутки в Украине госпитализировано 3 117 человек, зафиксировано 307 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 20 192 пациента.

За этот период проведено 90 101 тестирование, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 41 388, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 14 731 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33 982.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 069 537 человек, выздоровели от этой болезни 1 655 525 пациентов и умерли 44 085 больных. За это время проведено 9 418 779 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 059), Днепропетровской областях (930), городе Киев (868), а также в Запорожской (620) и Львовской (568) областях.

За сутки 29 апреля 2021 в Украине привито против COVID-19 73 376 человек. Всего с начала прививочной кампании привито 702 440 человек, из них получили 1 дозу вакцины — 702 438 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 130 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 868 случаев/8 362 прививки;

Винницкая область — 214 случаев/3 585 прививок;

Волынская область — 263 случая/935 прививок;

Днепропетровская область — 930 случаев/4 968 прививок;

Донецкая область — 528 случаев/3 279 прививок;

Житомирская область — 299 случаев/2 461 прививки;

Закарпатская — 77 случаев/1 264 прививки;

Запорожская область — 620 случаев/1 709 прививок;

Ивано-Франковская область — 121 случай/887 прививок;

Киевская область — 415 случаев/5 743 прививки;

Кировоградская область — 168 случаев/2 101 прививки;

Луганская область — 236 случаев/709 прививок;

Львовская область — 568 случаев/3 041 прививки;

Николаевская область — 313 случаев/2 804 прививки;

Одесская область — 531 случай/2 677 прививок;

Полтавская область — 523 случая/5 433 прививки;

Ровенская область — 403 случая/1 495 прививок;

Сумская область — 331 случай/3 402 прививки;

Тернопольская область — 276 случаев/1 358 прививок;

Харьковская область — 1 059 случаев/6 015 прививок;

Херсонская область — 237 случаев/2 564 прививки;

Хмельницкая область — 328 случаев/1 476 прививок;

Черкасская область — 366 случаев/3 872 прививки;

Черновицкая область — 124 случая/747 прививок;

Черниговская область — 274 случая / 2489 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 306 мобильными бригадами по иммунизации и 2 069 пунктами прививки.

29 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 504 101 человек.

Напомним, по состоянию на 29 апреля в Украине зарегистрировано 11 627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

При этом, утром 28 апреля 2021 года зафиксировано 9 590 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник фото: Depositphotos.