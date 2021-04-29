Коронавирус в Украине: за сутки более 11,6 тысяч зараженных, 387 человек умерли

По состоянию на 29 апреля в Украине зарегистрировано 11 627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов

По его словам, среди заболевших — 518 детей и 259 медработников.

За последние сутки в Украине госпитализировано 3 096 человек, зафиксировано 387 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 18 442 пациента.

За этот период проведено 93 463 тестирования, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 41 499, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 16 569 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 35 395.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 059 465 человек, выздоровели от этой болезни 1 635 333 пациентов и умерли 43 778 больных. За это время проведено 9 377 39 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 203), Днепропетровской (1 021), городе Киеве (940), Донецкой (809) и Львовской (667) областях.

В течение суток в Украине привито против COVID-19 70 469 человек. От начала прививочной кампании в стране вакцинировано 29 184 человека, из них получили 1 дозу — 629 182 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 10 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 940 случаев/7 736 прививок;

Винницкая область — 276 случаев/4 015 прививок;

Волынская область — 345 случаев/1 467 прививок;

Днепропетровская область — 1 021 случай/5 791 прививки;

Донецкая область — 809 случаев/1 721 прививки;

Житомирская область — 385 случаев/2 273 прививки;

Закарпатская — 141 случай/1 080 прививок;

Запорожская область — 546 случаев/1 049 прививок;

Ивано-Франковская область — 184 случая/916 прививок;

Киевская область — 341 случай/5 685 прививок;

Кировоградская область — 174 случая/1 466 прививок;

Луганская область — 271 случай/539 прививок;

Львовская область — 667 случаев/3 889 прививок;

Николаевская область — 311 случаев/2 281 прививки;

Одесская область — 518 случаев/2 683 прививки;

Полтавская область — 666 случаев/5 640 прививок;

Ровенская область — 386 случаев/1 713 прививок;

Сумская область — 429 случаев/2 435 прививок;

Тернопольская область — 312 случаев/1 755 прививок;

Харьковская область — 1 203 случая/6 234 прививки;

Херсонская область — 277 случаев/2 930 прививок;

Хмельницкая область — 461 случай/1 128 прививок;

Черкасская область — 444 случая/3 141 прививка;

Черновицкая область — 131 случай/909 прививок;

Черниговская область — 389 случаев/1 993 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 267 мобильными бригадами по иммунизации и 1 693 прививочными пунктами.

28 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 501 690 человек.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 28 апреля 2021 года зафиксировано 9 590 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Утром 27 апреля 2021 года было зафиксировано 7 915 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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