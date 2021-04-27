Коронавирус: в Украине за сутки около 8000 новых заражений и более 17000 выздоровлений

В Украине по состоянию на утро 27 апреля 2021 года зафиксировано 7915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 336 детей и 202 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1650 человек, летальных случаев — 432, выздоровели — 17 тысяч 391 человек, осуществлено тестирований за сутки — 72 тысячи 239 (в том числе методом ПЦР — 35 тысяч 761, методом ИФА — 15 тысяч 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 21 тысяча 345).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 38 тысяч 248 человек, выздоровели — 1 млн 596 тысяч 829 человек, летальных исходов — 42 тысячи 950, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 292 тысячи 51.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

Кроме того, за сутки 26 апреля в Украине привито против коронавируса 11 тысяч 100 человек.

От начала прививочной кампании привито 539 тысяч 126 человек, из них получили 1 дозу — 539 тысяч 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 217 мобильными бригадами по иммунизации и 295 пунктами прививки.

По состоянию на 26 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 495 тысяч 569 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 869 случаев / 1079 прививок;

Винницкая область — 134 случая / 346 прививок;

Волынская область — 239 случаев / 332 прививки;

Днепропетровская область — 444 случая / 1374 прививки;

Донецкая область — 588 случаев / 398 прививок;

Житомирская область — 75 случаев / 342 прививки;

Закарпатская — 102 случая / 267 прививок;

Запорожская область — 552 случая / 660 прививок;

Ивано-Франковская область — 70 случаев / 172 прививки;

Киевская область — 390 случаев / 546 прививок;

Кировоградская область — 178 случаев / 183 прививки;

Луганская область — 251 случай / 108 прививок;

Львовская область — 353 случая / 670 прививок;

Николаевская область — 314 случаев / 479 прививок;

Одесская область — 580 случаев / 679 прививок;

Полтавская область — 651 случай / 507 прививок;

Ровенская область — 452 случая / 190 прививок;

Сумская область — 155 случаев / 335 прививок;

Тернопольская область — 201 случай / 383 прививки;

Харьковская область — 445 случаев / 546 прививок;

Херсонская область — 27 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область — 195 случаев / 507 прививок;

Черкасская область — 465 случаев / 443 прививки;

Черновицкая область — 108 случаев / 241 прививки;

Черниговская область — 77 случаев / 203 прививки.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 26 апреля в Украине было зарегистрировано 5062 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.