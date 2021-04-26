Общество 1 час назад

За сутки в Украине коронавирус обнаружили у пяти с лишним тысяч человек

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Львовской областях

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По состоянию на 26 апреля, в Украине зарегистрировано 5 062 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, среди заболевших — 221 ребенок и 54 медработника.

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За последние сутки в стране госпитализирован 2 061 украинец, зафиксировано 195 летальных случаев и выздоровело от коронавируса 6 910 пациентов.

За этот период проведено 25 248 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 15 379, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 2 853 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 7 016.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 030 333 человек, выздоровели от этой болезни 1 579 438 пациентов и умерли 42 518 больных. За это время проведено 9 256 290 ПЦР-тестов.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (676), Одесской (397), Николаевской (375), Харьковской (313) и Львовской (311) областях.

За сутки 25 апреля 2021 года в Украине привито против COVID-19 1114 человек. Всего от начала прививочной кампании вакцинировано 528 030 человек, из них получили 1 дозу — 528 028 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — пять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 256 случаев/0 прививок;

Винницкая область — 60 случаев/17 прививок;

Волынская область — 198 случаев/2 прививки;

Днепропетровская область — 676 ​​случаев/44 прививки;

Донецкая область — 265 случаев/0 прививок;

Житомирская область — 192 случая/48 прививок;

Закарпатская — 41 случай/0 прививок;

Запорожская область — 135 случаев/3 прививки;

Ивано-Франковская область — 44 случая/0 прививок;

Киевская область — 305 случаев/177 прививок;

Кировоградская область — 203 случая/30 прививок;

Луганская область — 45 случаев/0 прививок;

Львовская область — 311 случаев/0 прививок;

Николаевская область — 375 случаев/41 прививка;

Одесская область — 397 случаев/47 прививок;

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Полтавская область — 106 случаев/96 прививок;

Ровенская область — 144 случая/180 прививок;

Сумская область — 182 случая/0 прививок;

Тернопольская область — 207 случаев/0 прививок;

Харьковская область — 313 случаев/307 прививок;

Херсонская область — 80 случаев/4 прививки;

Хмельницкая область — 40 случаев/13 прививок;

Черкасская область — 277 случаев/95 прививок;

Черновицкая область — 96 случаев/10 прививок;

Черниговская область — 114 случаев/0 прививок.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 51 мобильной бригадой по иммунизации и 12 прививочными пунктами.

25 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 человека.

Напомним, по состоянию на 25 апреля в Украине зарегистрировано 7 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19

Утром 24 апреля 2021 года в Украине было зафиксировано 12,7 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

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