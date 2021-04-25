За сутки на 4,7 тысяч меньше: в Украине коронавирус выявили у 7930 человек

По состоянию на 25 апреля, в Украине зарегистрировано 7 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на свей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, среди заболевших — 331 ребенок и 98 медицинских работников.
За последние сутки в Украине госпитализировано 3 688 человек, зафиксировано 231 летальный случай и выздоровело от коронавируса 5 674 пациента.
В течение этого периода проведено 54 270 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 26 432, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 6 316 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 21 522.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 025 271 человек, выздоровели от этой болезни 1 572 528 пациентов и умерли 42 323 больных. За это время проведено 9 240 911 ПЦР-тестов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
За сутки 24 апреля 2021 в Украине привит против COVID-19 4 531 человек. Всего с начала прививочной кампании привито 526 916 человек, из них получили 1 дозу — 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — пять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
город Киев — 330 случаев/241 прививки;
Винницкая область — 119 случаев/240 прививок;
Волынская область — 228 случаев/171 прививки;
Днепропетровская область — 1 034 случая/237 прививок;
Донецкая область — 582 случая/200 прививок;
Житомирская область — 277 случаев/99 прививок;
Закарпатская — 34 случая/13 прививок;
Запорожская область — 252 случая/79 прививок;
Ивано-Франковская область — 65 случаев/20 прививок;
Киевская область — 441 случай/293 прививки;
Кировоградская область — 186 случаев/154 прививки;
Луганская область — 52 случая/45 прививок;
Львовская область — 294 случая/101 прививка;
Николаевская область — 350 случаев/134 прививки;
Одесская область — 481 случай/414 прививок;
Полтавская область — 187 случаев/97 прививок;
Ровенская область — 255 случаев/235 прививок;
Сумская область — 409 случаев/5 прививок;
Тернопольская область — 220 случаев/47 прививок;
Харьковская область — 954 случая/754 прививки;
Херсонская область — 225 случаев/145 прививок;
Хмельницкая область — 341 случай/227 прививок;
Черкасская область — 247 случаев/218 прививок;
Черновицкая область — 115 случаев/164 прививки;
Черниговская область — 252 случая / 198 прививок.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Вакцинация проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 прививочными пунктами.
24 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.
Украине по состоянию на утро 24 апреля 2021 года зафиксировано 12 тысяч 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Утром 23 апреля 2021 года в Украине было зафиксировано 14 тысяч 277 новых случаев инфицирования коронавирусом.