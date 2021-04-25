За сутки на 4,7 тысяч меньше: в Украине коронавирус выявили у 7930 человек

По состоянию на 25 апреля, в Украине зарегистрировано 7 930 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на свей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, среди заболевших — 331 ребенок и 98 медицинских работников.

За последние сутки в Украине госпитализировано 3 688 человек, зафиксировано 231 летальный случай и выздоровело от коронавируса 5 674 пациента.

В течение этого периода проведено 54 270 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 26 432, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 6 316 и исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 21 522.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 2 025 271 человек, выздоровели от этой болезни 1 572 528 пациентов и умерли 42 323 больных. За это время проведено 9 240 911 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

За сутки 24 апреля 2021 в Украине привит против COVID-19 4 531 человек. Всего с начала прививочной кампании привито 526 916 человек, из них получили 1 дозу — 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — пять человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

город Киев — 330 случаев/241 прививки;

Винницкая область — 119 случаев/240 прививок;

Волынская область — 228 случаев/171 прививки;

Днепропетровская область — 1 034 случая/237 прививок;

Донецкая область — 582 случая/200 прививок;

Житомирская область — 277 случаев/99 прививок;

Закарпатская — 34 случая/13 прививок;

Запорожская область — 252 случая/79 прививок;

Ивано-Франковская область — 65 случаев/20 прививок;

Киевская область — 441 случай/293 прививки;

Кировоградская область — 186 случаев/154 прививки;

Луганская область — 52 случая/45 прививок;

Львовская область — 294 случая/101 прививка;

Николаевская область — 350 случаев/134 прививки;

Одесская область — 481 случай/414 прививок;

Полтавская область — 187 случаев/97 прививок;

Ровенская область — 255 случаев/235 прививок;

Сумская область — 409 случаев/5 прививок;

Тернопольская область — 220 случаев/47 прививок;

Харьковская область — 954 случая/754 прививки;

Херсонская область — 225 случаев/145 прививок;

Хмельницкая область — 341 случай/227 прививок;

Черкасская область — 247 случаев/218 прививок;

Черновицкая область — 115 случаев/164 прививки;

Черниговская область — 252 случая / 198 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Вакцинация проводилась 147 мобильными бригадами по иммунизации и 160 прививочными пунктами.

24 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 640 человек.

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Украине по состоянию на утро 24 апреля 2021 года зафиксировано 12 тысяч 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Утром 23 апреля 2021 года в Украине было зафиксировано 14 тысяч 277 новых случаев инфицирования коронавирусом.