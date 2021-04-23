За первый день на вакцинацию от Covid-19 записались 84 украинских компании

На коллективную вакцинацию против коронавируса за первый день действия такой возможности записалось 84 компании. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

"За вчера уже записалось 84 коллектива. В целом это 10,39 тысячи человек", — сообщил он. Ляшко при этом добавил, что вакцинация организованных коллективов не является нарушением дорожной карты вакцинации.

"Там четко прописано, что одновременно может работать несколько этапов. Чтобы вакцина эффективно использовалась, будут приглашаться люди с других этапов вакцинации", — заявил он.

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Напомним, компании могут записаться на вакцинацию от Covid-19 при условии, что более 50 их сотрудников желают получить прививку.

Оставить заявку на выезд мобильной бригады по иммунизации можно по телефону контакт-центра Минздрава. Вакцинация организованных коллективов будет проходить только при наличии достаточного количества вакцины и в соответствии с этапами вакцинации. Дата приезда мобильных бригад будет зависеть от графика поставки вакцины.

Коллективы должны заранее назначить ответственного за подготовку и организацию процесса вакцинации, составить поименные списки желающих вакцинироваться (от 50 человек), но необходимо учесть, что одна мобильная бригада может сделать примерно 100 прививок в день.

Руководство компании должно обеспечить необходимые условия, в частности помещение для вакцинации, помещения для медицинского наблюдения в течение 30 минут после прививок, которое может вместить 5-10 человек, средства индивидуальной защиты.