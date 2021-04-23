Коронавирус: в Украине за сутки более 14 тысяч новых заражений, 434 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 23 апреля 2021 года зафиксировано 14 тысяч 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 591 ребенок и 277 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 3728 человек, летальных случаев — 434, выздоровели — 18 тысяч 964 человека, осуществлено тестирований за сутки — 95 тысяч 740 (в том числе методом ПЦР — 41 тысяча 305, методом ИФА — 18 тысяч 360, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 36 тысяч 75).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 4 тысячи 630 человек, выздоровели — 1 млн 552 тысячи 267 человек, летальных исходов — 41 тысяча 700, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 130 тысяч 606.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (1296) области, городе Киев (1269), а также Харьковской (1137), Львовской (926) и Киевской (922) областях.

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Кроме того, за сутки 22 апреля в Украине привито против коронавируса 16 тысяч 169 человек.

От начала прививочной кампании привито 508 тысяч 46 человек, из них получили 1 дозу — 508 тысяч 44 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 283 мобильными бригадами по иммунизации и 470 пунктами прививки.

По состоянию на 22 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 485 тысяч 700 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1269 случаев / 1679 прививок;

Винницкая область — 259 случаев / 478 прививок;

Волынская область — 509 случаев / 534 прививки;

Днепропетровская область — 1296 случаев / 1453 прививки;

Донецкая область — 807 случаев / 352 прививки;

Житомирская область — 420 случаев / 392 прививки;

Закарпатская — 87 случаев / 791 прививки;

Запорожская область — 839 случаев / 1084 прививки;

Ивано-Франковская область — 147 случаев / 436 прививок;

Киевская область — 922 случая / 646 прививок;

Кировоградская область — 199 случаев / 335 прививок;

Луганская область — 244 случая / 311 прививок;

Львовская область — 926 случаев / 859 прививок;

Николаевская область — 383 случая / 477 прививок;

Одесская область — 658 случаев / 837 прививок;

Полтавская область — 621 случай / 616 прививок;

Ровенская область — 538 случаев / 542 прививки;

Сумская область — 382 случая / 454 прививки;

Тернопольская область — 372 случая / 350 прививок;

Харьковская область — 1137 случаев / 918 прививок;

Херсонская область — 287 случаев / 499 прививок;

Хмельницкая область — 640 случаев / 720 прививок;

Черкасская область — 698 случаев / 537 прививок;

Черновицкая область — 250 случаев / 606 прививок;

Черниговская область — 387 случаев / 263 прививки.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 22 апреля 2021 года было зафиксировано 16 тысяч 235 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.