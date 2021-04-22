"Укрзализныця" восстановила поезда в Черновцы, вернувшиеся в "желтую" зону по Covid-19

"Укрзализныця" с 22 апреля восстановила полноценное курсирование поездов дальнего следования в Черновицкой области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

В частности, восстанавливается курсирование по полноценному маршруту поездов №7/8 Киев — Черновцы — Киев; №117/118 Киев — Черновцы — Киев; №135/136 Одесса — Черновцы — Одесса и №357/358 Киев — Рахов — Киев. Продажа билетов на эти направления уже открыта.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, что это стало возможным благодаря решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля, согласно которому в регионе отменяется "красный" уровень эпидемической опасности коронавирусной инфекции и вводится сразу "желтый".

Напомним, что с 10 апреля из "красной" зоны был исключен первый регион — Ивано-Франковская область, а уже с 11 апреля за ней последовала Закарпатская.

В связи с этим УЗ также возобновила движение поездов в этих регионах. При этом в Закарпатской области было также решено отменить ряд поездов из-за крайне низкого спроса на них.

Отметим также, что руководство "Укрзализныци" планирует назначить на пасхальные и майские праздники не менее 11 дополнительных поездов.