"Укрзализныця" снова начинает продажу билетов в Ивано-Франковскую область

"Укрзализныця" возобновляет продажу билетов на поезда в Ивано-Франковской области в связи с отнесением региона в желтую зону карантина с 10 апреля.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По его словам, высадка и посадка пассажиров на станциях в Ивано-Франковской области также будет разрешена.

Стоит отметить, что запрет на продажу билетов здесь действовал с 26 февраля текущего года.

При этом, как отметил Криклий, в "красной зоне" для поездов дальнего следования все еще остаются Черновицкая, Житомирская и Закарпатская области.

"Впрочем, положительная динамика в Закарпатье позволяет ожидать выход из "красной" зоны в ближайшие дни", — подчеркнул глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось ранее, по решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций "красная" зона введена в Харьковской области.

Напомним, с 1 апреля 2021 года повысились тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении.