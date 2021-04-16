"Укрзализныця" запустит на майские праздники 11 дополнительных поездов

Руководство АО "Укрзализныця" планирует назначить на пасхальные и майские праздники не менее 11 дополнительных поездов.

Об этом 16 апреля во время брифинга в Верховной Раде Украины сообщил исполняющий председателя правления УЗ Иван Юрик.

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"Сейчас мы проработали назначения к Пасхе и майским праздникам 11 дополнительных поездов. Традиционно добавляем поезда на те направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в том числе на Закарпатье. Просим пассажиров на вокзалах и в поездах соблюдать все карантинные требования и обязательно носить маски", — заявил Юрик.

По информации УЗ, дополнительные поезда на праздники будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

Кроме этого, "Укрзализныця" в мае также назначит дополнительные рейсы круглогодичных поездов.

На сегодня известно, что по таким праздничным рейсам будут курсировать пять поездов: № 29/30 Киев — Ужгород, № 251/252 Харьков — Николаев, №774 / 773 Киев — Шостка, №781/782 Черкассы — Киев и № 137/138 Хмельницкий — Лисичанск.

"Укрзализныця" также продолжила на праздники маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы — Киев до станции Винница.

Напомним, ранее УЗ восстановила с 11-12 апреля курсирование ряда поездов дальнего следования в Закарпатской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.