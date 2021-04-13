"Укрзализныця" возобновила 10 поездов на Закарпатье и отменила три

"Укрзализныця" сообщает о ряде корректировок в расписании движения поездов дальнего следования на основе спроса и изменений в карантинных ограничениях.

В частности, УЗ напоминает, что восстановила с 11-12 апреля курсирование ряда поездов дальнего следования в Закарпатской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

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Это №45/46 Ужгород — Лисичанск, №81/82 Ужгород — Киев, №357/358 Киев — Рахов, №17/18 Харьков — Ужгород, №15/16 Харьков — Рахов, №4/3 Запорожье — Ужгород, №107/108 Одесса — Ужгород, №13/14 Киев — Чоп/Солотвино, №134/133 Николаев — Рахов, №26/25 Одесса — Рахов

В то же время в связи с низким спросом на перевозки во время карантина перевозчик решил временно отменить три поезда на Закарпатье.

В частности, с 13 апреля отменены поезда №29/30 Киев — Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9 вагонов, населенность на 11-25 апреля — 2%); а также №5/6 Ужгород — Херсон (курсировало 6 вагонов из 10, населенность с 11 по 25 апреля — менее 1%). Кроме того, с 14 апреля — №243/244 Киев — Рахов (в нем курсировало 11 вагонов из 18, населенность с 11 по 25 апреля — 7%).

Кроме того, по причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов №773/774 Киев — Шостка и № 781/782 Киев — Черкассы: теперь будет три рейсы в неделю (вместо пяти) — по пятницам, субботам и воскресеньям.

"Подчеркиваем, что "Укрзализныця" мониторит пассажиропоток на ежедневной основе и готова мгновенно восстанавливать рейсы при повышении спроса на уже существующие альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону", — говорится в сообщении.

Также УЗ отмечает наличие широкого выбора альтернативных рейсов, в том числе до 15 поездов в день разного класса во львовском направлении, и напоминает, что в случае отмены рейса пассажиру возвращается полная стоимость билета.

Кроме того, отмечается, что уже запланированы дополнительные рейсы поездов перед летним сезоном перевозок. Однако их назначение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Так, уже добавлены в расписание поезда №77/78 Харьков — Мариуполь, №119/120 Львов — Запорожье, №719/720 Харьков — Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда №19/20 Попасная — Киев (по четным дням недели).

Напомним, что с 11 апреля по решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатская область выведена из "красной" зоны эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции и переведена сразу в "желтую", минуя "оранжевую".

С 10 апреля такое же послабление было введено в Ивано-Франковской области, после чего УЗ возобновила продажу билетов на поезда со станций этого региона.