Коронавирус: в Украине за сутки более 12,7 тысячи новых заражений, 392 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 24 апреля 2021 года зафиксировано 12 тысяч 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также за минувшие сутки госпитализированы 3508 человек, летальных случаев — 392, выздоровели — 13 тысяч 687 человек, осуществлено тестирований за сутки — 92 тысячи 136 (в том числе методом ПЦР — 40 тысяч 734, методом ИФА — 17 тысяч 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33 тысячи 671).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 17 тысяч 341 человек, выздоровели — 1 млн 565 тысяч 954 человека, летальных исходов — 42 тысячи 92, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 214 тысяч 479.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (1268) области, городе Киев (1027), а также Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Читайте также: В Украину доставили вторую партию из более 367 тысяч доз корейской вакцины AstraZeneca

Кроме того, за сутки 23 апреля в Украине привито против коронавируса 14 тысяч 339 человек.

От начала прививочной кампании привито 522 тысячи 385 человек, из них получили 1 дозу — 522 тысячи 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 285 мобильными бригадами по иммунизации и 431 пунктом прививки.

По состоянию на 23 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 тысяч 250 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1027 случаев / 1350 прививок;

Винницкая область — 332 случая / 494 прививки;

Волынская область — 346 случаев / 325 прививок;

Днепропетровская область — 1268 случаев / 1108 прививок;

Донецкая область — 754 случая / 655 прививок;

Житомирская область — 288 случаев / 357 прививок;

Закарпатская — 219 случаев / 657 прививок;

Запорожская область — 621 случай / 1128 прививок;

Ивано-Франковская область — 123 случая / 383 прививки;

Киевская область — 815 случаев / 406 прививок;

Кировоградская область — 197 случаев / 299 прививок;

Луганская область — 255 случаев / 316 прививок;

Львовская область — 747 случаев / 673 прививки;

Николаевская область — 299 случаев / 382 прививки;

Одесская область — 841 случай / 948 прививок;

Полтавская область — 641 случай / 255 прививок;

Ровенская область — 518 случаев / 497 прививок;

Сумская область — 370 случаев / 147 прививок;

Тернопольская область — 268 случаев / 284 прививки;

Харьковская область — 964 случая / 1353 прививки;

Херсонская область — 201 случай / 417 прививок;

Хмельницкая область — 479 случаев / 719 прививок;

Черкасская область — 592 случая / 300 прививок;

Черновицкая область — 166 случаев / 550 прививок;

Черниговская область — 380 случаев / 336 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 23 апреля 2021 года было зафиксировано 14 тысяч 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.