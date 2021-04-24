Происшествия 1 час назад

Коронавирус: в Украине за сутки более 12,7 тысячи новых заражений, 392 человека умерли

Также за минувшие сутки госпитализированы 3508 человек, а выздоровели — 13 тысяч 687 человек

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

В Украине по состоянию на утро 24 апреля 2021 года зафиксировано 12 тысяч 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Также за минувшие сутки госпитализированы 3508 человек, летальных случаев — 392, выздоровели — 13 тысяч 687 человек, осуществлено тестирований за сутки — 92 тысячи 136 (в том числе методом ПЦР — 40 тысяч 734, методом ИФА — 17 тысяч 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33 тысячи 671).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 17 тысяч 341 человек, выздоровели — 1 млн 565 тысяч 954 человека, летальных исходов — 42 тысячи 92, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 214 тысяч 479.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (1268) области, городе Киев (1027), а также Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

Читайте также:
В Украину доставили вторую партию из более 367 тысяч доз корейской вакцины AstraZeneca

Кроме того, за сутки 23 апреля в Украине привито против коронавируса 14 тысяч 339 человек.

От начала прививочной кампании привито 522 тысячи 385 человек, из них получили 1 дозу — 522 тысячи 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Известно, что прививки проводились 285 мобильными бригадами по иммунизации и 431 пунктом прививки.

По состоянию на 23 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 тысяч 250 человек.

По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:

город Киев — 1027 случаев / 1350 прививок;

Винницкая область — 332 случая / 494 прививки;

Волынская область — 346 случаев / 325 прививок;

Читайте также:
НБУ признал, что риск заражения Covid-19 через наличные деньги невелик

Днепропетровская область — 1268 случаев / 1108 прививок;

Донецкая область — 754 случая / 655 прививок;

Житомирская область — 288 случаев / 357 прививок;

Закарпатская — 219 случаев / 657 прививок;

Запорожская область — 621 случай / 1128 прививок;

Ивано-Франковская область — 123 случая / 383 прививки;

Киевская область — 815 случаев / 406 прививок;

Кировоградская область — 197 случаев / 299 прививок;

Луганская область — 255 случаев / 316 прививок;

Львовская область — 747 случаев / 673 прививки;

Николаевская область — 299 случаев / 382 прививки;

Читайте также:
За первый день на вакцинацию от Covid-19 записались 84 украинских компании

Одесская область — 841 случай / 948 прививок;

Полтавская область — 641 случай / 255 прививок;

Ровенская область — 518 случаев / 497 прививок;

Сумская область — 370 случаев / 147 прививок;

Тернопольская область — 268 случаев / 284 прививки;

Харьковская область — 964 случая / 1353 прививки;

Херсонская область — 201 случай / 417 прививок;

Хмельницкая область — 479 случаев / 719 прививок;

Черкасская область — 592 случая / 300 прививок;

Черновицкая область — 166 случаев / 550 прививок;

Черниговская область — 380 случаев / 336 прививок.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 23 апреля 2021 года было зафиксировано 14 тысяч 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Дополнительных карантинных ограничений на Пасху не будет: нужно соблюдать санитарные нормы
Дополнительных карантинных ограничений на Пасху не будет: нужно соблюдать санитарные нормы
В Украину доставили вторую партию из более 367 тысяч доз корейской вакцины AstraZeneca
В Украину доставили вторую партию из более 367 тысяч доз корейской вакцины AstraZeneca
Коронавирус: в Украине за сутки более 14 тысяч новых заражений, 434 человека умерли
Коронавирус: в Украине за сутки более 14 тысяч новых заражений, 434 человека умерли
Загрузка...
Новое видео
Саміт сталого бізнесу України

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине резко выросло количество самоубийств среди детей

  3. Цена газа летом 2021 года будет вдвое выше, чем в прошлом году — НБУ

  4. Илон Маск готов дать $100 млн изобретателю, который поборет глобальное потепление

  5. Kaercher начал строительство собственного офисного центра под Киевом

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...