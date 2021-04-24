Коронавирус: в Украине за сутки более 12,7 тысячи новых заражений, 392 человека умерли

В Украине по состоянию на утро 24 апреля 2021 года зафиксировано 12 тысяч 711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 3508 человек, летальных случаев — 392, выздоровели — 13 тысяч 687 человек, осуществлено тестирований за сутки — 92 тысячи 136 (в том числе методом ПЦР — 40 тысяч 734, методом ИФА — 17 тысяч 731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 33 тысячи 671).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 2 млн 17 тысяч 341 человек, выздоровели — 1 млн 565 тысяч 954 человека, летальных исходов — 42 тысячи 92, проведено ПЦР-тестов — 9 млн 214 тысяч 479.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской (1268) области, городе Киев (1027), а также Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.
Кроме того, за сутки 23 апреля в Украине привито против коронавируса 14 тысяч 339 человек.
От начала прививочной кампании привито 522 тысячи 385 человек, из них получили 1 дозу — 522 тысячи 383 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Известно, что прививки проводились 285 мобильными бригадами по иммунизации и 431 пунктом прививки.
По состоянию на 23 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 488 тысяч 250 человек.
По регионам количество заболеваний коронавирусом в сутки и число прививок выглядит так:
город Киев — 1027 случаев / 1350 прививок;
Винницкая область — 332 случая / 494 прививки;
Волынская область — 346 случаев / 325 прививок;
Днепропетровская область — 1268 случаев / 1108 прививок;
Донецкая область — 754 случая / 655 прививок;
Житомирская область — 288 случаев / 357 прививок;
Закарпатская — 219 случаев / 657 прививок;
Запорожская область — 621 случай / 1128 прививок;
Ивано-Франковская область — 123 случая / 383 прививки;
Киевская область — 815 случаев / 406 прививок;
Кировоградская область — 197 случаев / 299 прививок;
Луганская область — 255 случаев / 316 прививок;
Львовская область — 747 случаев / 673 прививки;
Николаевская область — 299 случаев / 382 прививки;
Одесская область — 841 случай / 948 прививок;
Полтавская область — 641 случай / 255 прививок;
Ровенская область — 518 случаев / 497 прививок;
Сумская область — 370 случаев / 147 прививок;
Тернопольская область — 268 случаев / 284 прививки;
Харьковская область — 964 случая / 1353 прививки;
Херсонская область — 201 случай / 417 прививок;
Хмельницкая область — 479 случаев / 719 прививок;
Черкасская область — 592 случая / 300 прививок;
Черновицкая область — 166 случаев / 550 прививок;
Черниговская область — 380 случаев / 336 прививок.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 23 апреля 2021 года было зафиксировано 14 тысяч 277 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.