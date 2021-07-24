Происшествия 1 час назад

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше: травмированы 10 человек

Причиной ДТП стало то, что пьяный водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу

Фото: facebook.com/policja.lodzkie Фото: facebook.com/policja.lodzkie
Фото: facebook.com/policja.lodzkie

В результате автомобильной аварии в Польше 10 человек получили травмы.

Среди пострадавших — 7 жителей Украины, сообщает RMF24.pl.

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Указано, что авария произошла утром в субботу, 24 июля, на трассе вблизи города Радомско.

В частности, столкнулись легковой автомобиль Nissan Quashquai с автобусом Volkswagen.

Как следствие — автомобили оказались в канавах на противоположных сторонах дороги.

Известно, что в автобусе ехали 9 человек, в том числе семеро украинцев. Все они были травмированы и доставлены в больницы ближайших городов.

По данным полиции, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, которое угрожает их жизням.

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Как отмечается, 36-летний поляк, который управлял автомобилем Nissan, также был госпитализирован. В его крови обнаружили алкоголь.

По предварительным данным, причиной столкновения автомобилей стало то, что водитель Nissan неожиданно выехал на своей машине на встречную полосу.

Напомним, 17 июля вблизи города Радивилов Дубенского района Ровенской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по сообщению Киев — Вроцлав.

Как сообщалось, в Польше на данный момент работают почти 1,5 млн украинцев, а учатся ориентировочно 50 тысяч украинских студентов.

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