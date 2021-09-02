Транспорт 50 минут назад

В Киеве пассажирский поезд насмерть сбил человека на проспекте Науки

Машинист увидел мужчину, когда тот был уже на железнодорожном полотне переезда

Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua
Фото: dtp.kiev.ua

На железнодорожном переезде на проспекте Науки в Киеве произошло кровавое ДТП: пассажирский поезд насмерть сбил мужчину.

Как сообщает dtp.kiev.ua, машинист увидел его уже на железнодорожном полотне. Во избежание наезда он подал звуковой сигнал, однако трагедии избежать не удалось.

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От полученных травм мужчина скончался на месте. На место ДТП прибыли медики, следственно-оперативная группа полиции.

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В результате движение поездов, которые прибывают на центральный вокзал Киева с этого направления, парализовано.

Напомним, что в конце июля во Львовской области пассажир попал в реанимацию, выпав на ходу из поезда "Львов — Мариуполь".

За несколько дней до того на Закарпатье пассажирский поезд из Киева протаранил и перевернул грузовик: пострадало пять человек. В "Укрзализныце" виновником назвали водителя грузовика.

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