Транспорт 30 минут назад

Во Львовской области пассажир попал в реанимацию, выпав из поезда на ходу

Житель Хмельницкого серьезно пострадал при попытке выйти из движущегося транспорта

Фото: полиция Фото: полиция
Фото: полиция

Пассажир поезда сообщением "Львов — Мариуполь" в ночь на 26 июля получил тяжкие телесные повреждения в результате падения с поезда во время движения. Об этом сообщает Главное управление полиции во Львовской области.

Отмечается, что около 3:00 в полицию поступило сообщение от начальника поезда о том, что во время движения в Золочеве выпал молодой человек и в результате падения получил тяжелые травмы.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники Золочевского районного отдела полиции. Личность травмированного установлена — это 23-летний житель Хмельницкого. С тяжелыми травмам он был госпитализирован в реанимацию.

Читайте также:
ЖД-авария на Тайване: поезд сошел с рельсов, десятки погибших (ФОТО, ВИДЕО)

Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона.

Напомним, что 23 июля на Закарпатье поезд из Киева протаранил и перевернул грузовик: пострадало пять человек. В "Укрзализныце" обвинили водителя грузовика.

Отметим также, что в мае самоубийца бросился под поезд метро в центре Киева, однако в итоге остался жив. А 15 июля на наземном участке киевского метро поезд сбил человека насмерть.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве женщина с "коктейлем Молотова" ограбила отделение Укрсиббанка
В Киеве женщина с "коктейлем Молотова" ограбила отделение Укрсиббанка
В Киеве женщина с "коктейлем Молотова" ограбила отделение Укрсиббанка
В Киеве женщина с "коктейлем Молотова" ограбила отделение Укрсиббанка
В Китае представили поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 600 км/ч
В Китае представили поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 600 км/ч
Загрузка...
Новое видео
Як з українських ресторанів McDonald's звозять сміття під Київ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Португалия открывает границы для украинцев с 26 июля

  3. В Киеве функционируют 18 химически опасных объектов. Проживающие рядом — в зоне риска

  4. Найдено место на Земле без единого живого организма

  5. ДТП на Полтавщине: при столкновении грузовика и легковушки погибли четыре человека

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...