Во Львовской области пассажир попал в реанимацию, выпав из поезда на ходу

Пассажир поезда сообщением "Львов — Мариуполь" в ночь на 26 июля получил тяжкие телесные повреждения в результате падения с поезда во время движения. Об этом сообщает Главное управление полиции во Львовской области.

Отмечается, что около 3:00 в полицию поступило сообщение от начальника поезда о том, что во время движения в Золочеве выпал молодой человек и в результате падения получил тяжелые травмы.

На место выехала следственно-оперативная группа и сотрудники Золочевского районного отдела полиции. Личность травмированного установлена — это 23-летний житель Хмельницкого. С тяжелыми травмам он был госпитализирован в реанимацию.

Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина в тамбуре самовольно открыл дверь во время движения поезда, не удержался и выпал из вагона.

Напомним, что 23 июля на Закарпатье поезд из Киева протаранил и перевернул грузовик: пострадало пять человек. В "Укрзализныце" обвинили водителя грузовика.

Отметим также, что в мае самоубийца бросился под поезд метро в центре Киева, однако в итоге остался жив. А 15 июля на наземном участке киевского метро поезд сбил человека насмерть.