Общество 20 минут назад

В Киеве человек погиб под поездом на наземном участке метро (ФОТО)

Поезда курсировали только между "Крещатиком" и "Академгородком"

Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный
Фото: Киев оперативный

На перегоне между станциями киевского метро "Дарница" и "Левобережная" днем 15 июля попал под поезд неизвестный человек. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

Движение по "красной" линии метро из-за инцидента ограничили: поезда курсировали по маршруту "Крещатик" — "Академгородок".

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В результате инцидента человек погиб. Этим случаем занимаются правоохранители. В то же время официальных сообщений по этому поводу силовые ведомства пока не публиковали.

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Судя по фото с места происшествия, инцидент произошел около съезда с линии метро в сторону депо около станции "Дарница".

Напомним, что 17 мая под поезд на станции киевского метро "Арсенальная" бросился самоубийца, однако в итоге он остался жив и был госпитализирован.

Незадолго до этого в переходе конечной станции метро "Лесная", расположенной на той же "красной" линии, женщина родила ребенка.

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