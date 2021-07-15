В Киеве человек погиб под поездом на наземном участке метро (ФОТО)

На перегоне между станциями киевского метро "Дарница" и "Левобережная" днем 15 июля попал под поезд неизвестный человек. Об этом сообщает коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

Движение по "красной" линии метро из-за инцидента ограничили: поезда курсировали по маршруту "Крещатик" — "Академгородок".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В результате инцидента человек погиб. Этим случаем занимаются правоохранители. В то же время официальных сообщений по этому поводу силовые ведомства пока не публиковали.

Судя по фото с места происшествия, инцидент произошел около съезда с линии метро в сторону депо около станции "Дарница".

Напомним, что 17 мая под поезд на станции киевского метро "Арсенальная" бросился самоубийца, однако в итоге он остался жив и был госпитализирован.

Незадолго до этого в переходе конечной станции метро "Лесная", расположенной на той же "красной" линии, женщина родила ребенка.