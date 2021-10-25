НКЦБФР утвердила новые стандарты управления на фондовом рынке

21 октября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании одобрила ряд проектов по стандартам корпоративного управления у профессиональных участниках рынков капитала и организованных товарных рынков.

Как сообщает пресс-служба регулятора, для эффективного, понятного внедрения и функционирования системы корпоративного управления у профессиональных участников, НКЦБФР разработала пять проектов стандартов.

Один из стандартов устанавливает основные понятия и терминологию, используемые в процессе корпоративного управления у профессиональных участников.

Действие каждого из следующих четырех распространяется на тех профессиональных участников, круг которых определен в названии самого стандарта. В частности, они регулируют вопросы в зависимости от типа участника и особенностей его деятельности. Ранее это был один документ, который распространялся на все типы профессиональных участников.

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По информации НКЦБФР, действие стандартов под номером три и пять будет распространяться на профессионального участника со дня опубликования сведений о его включении в перечень системно важных профессиональных участников, который утверждается решением Нацкомиссии.

Что касается банков, которые, согласно Закону Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" являются предприятиями, которые имеют общественно важное значение, но не относящиеся к системно важным профессиональным участникам рынков капитала, утверждение отдельного стандарта пока не предвидится.

Проекты стандартов размещены на официальном веб-сайте НКЦБФР для получения предложений и комментариев от профессионального сообщества и всех заинтересованных сторон:

– стандарт № 1 "Корпоративное управление у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков. Основные понятия и термины";

– стандарт № 2 "Корпоративное управление у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков. Организация и функционирование системы внутреннего контроля у профессиональных участников, которые являются предприятиями, представляющими общественный интерес и которые не являются банками";

– стандарт № 3 "Корпоративное управление у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков. Организация и функционирование системы внутреннего контроля у профессиональных участников, которые являются системно важными профессиональными участниками и которые не являются банками";

– стандарт № 4 "Корпоративное управление у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков. Организация и функционирование системы внутреннего контроля у профессиональных участников, которые не относятся к предприятиям, представляющим общественный интерес, и к системно важным профессиональным участникам";

– стандарт № 5 "Корпоративное управление у профессиональных участников рынков капитала и организованных товарных рынков. Организация и функционирование системы внутреннего контроля у профессиональных участников, которые являются системно важными профессиональными участниками и которые являются банками".

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании одобрила проект изменений в Положение об осуществлении финансового мониторинга компаний, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых проводит НКЦБФР.

Напомним, в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов".