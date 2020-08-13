Политика и экономика 30 минут назад

Зеленский подписал закон о запуске в Украине новых финансовых инструментов

В Офисе Президента считают, что этот закон направлен на внедрение на рынках капитала Украины передовой международной практики, в том числе, последних законодательных изменений в Европейском Союзе

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба Офиса Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов" № 738-IX, который Верховная Рада приняла 19 июня 2020 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, этот документ устраняет ряд проблем, которые мешали полноценному функционированию и дальнейшему развитию рынков капитала в Украине.

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Кроме того, Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом предусмотрено приведение украинского законодательства в соответствие с нормами ЕС в сфере финансовых услуг, корпоративного управления и деятельности компаний.

"Подписанный Президентом документ подает в новой редакции законы Украины "О ценных бумагах и фондовом рынке" (новое название — Закон Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках") и "О товарной бирже" (новое название — Закон Украины "О товарных биржах"), а также вносит соответствующие изменения в Гражданский, Хозяйственный и Уголовный кодексы, Кодекс Украины по процедурам банкротства и ряд законодательных актов Украины. Таким образом, комплексно урегулируются вопросы функционирования рынков деривативных (производных) финансовых инструментов, рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры", — говорится в сообщении.

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По информации Офиса Президента Украины, этот закон унифицирует подход к организации торговли активами на товарных рынках для обеспечения прозрачности цен, которые формируются на таких рынках, и предотвращения манипуляций на них.

В частности, он предусматривает внедрение новых видов ценных бумаг — депозитных сертификатов банка, зеленых облигаций, опционных сертификатов, депозитарных расписок и тому подобное. 

"В законе предусмотрено урегулирование отношений, возникающих при размещении и обращении ценных бумаг, заключении и выполнении деривативных контрактов и сделок с ними. Обеспечивается защита прав владельцев облигаций, в том числе путем внедрения института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками", — отмечают в Офисе Президента.

Кроме этого, документ содержит перечень и описание видов профессиональной деятельности на рынках капитала и организованных товарных рынках, описание требований, устанавливаемых к профессиональным участникам и к их деятельности, в частности, обязательств перед клиентами.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 819-ІХ "О сельскохозяйственной кооперации", который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года.

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