Зеленский подписал закон об аграрной кооперации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 819-ІХ "О сельскохозяйственной кооперации", который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, документ регулирует правоотношения по созданию, деятельности и прекращению сельскохозяйственных кооперативов с учетом международных стандартов и лучших мировых практик.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Закрепляются на законодательном уровне принципы создания и деятельности сельскохозяйственных кооперативов, в частности: демократичность, добровольность и открытость кооперативного членства; обязательность участия члена в хозяйственной и иной деятельности кооперативов и их объединений; автономность, независимость, сотрудничество кооперативов; содействие их развитию (образование, обучение, информация) и учет интересов территориальной общины", — говорится в сообщении.

Кроме этого, закон вносит изменения в Хозяйственный и Гражданский кодексы Украины, законы Украины "О фермерском хозяйстве", "О кооперации" и "О личном крестьянском хозяйстве", которыми, в частности, предусмотрено устранение законодательных коллизий, урегулирование переходных отношений деятельности сельскохозяйственных производственных кооперативов, сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и их объединений на момент вступления в силу данного закона.

"Внедрение норм закона будет способствовать развитию сельскохозяйственных кооперативов, увеличению их рыночной доли в производстве и реализации сельхозпродукции, что в свою очередь должно усилить конкурентоспособность малых и средних производителей и ускорить развитие сельских территорий", — отмечают в пресс-службе главы государства.

Напомним, в предыдущем маркетинговом году (июль 2019 года — июнь 2020 года) Украина экспортировала 56,2 млн тонн зерна, что на 13% больше предыдущего года.

В 2018-2019 маркетинговом году экспортировали 49,7 млн тонн зерновых, что являлось рекордом за всю историю независимости государства.

Минэкономики прогнозирует урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 млн тонн, а масличных — 20 млн тонн.

Ранее в Верховную Раду внесли законопроект, который предполагает снижение НДС на отдельные виды агропродукции с 20% до 14%. Авторы инициативы рассчитывают на то, что это будет мотивировать перекупщиков платить налоги в полном объеме.