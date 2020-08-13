Президент Украины подписал закон об оборонных закупках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 808-ІХ "Об оборонных закупках", который Верховная Рада приняла 17 июля 2020 года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенности осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

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Закон также определяет порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

"Целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов. Документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращение коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок", — говорится в сообщении.

Кроме того, закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Напомним, в июле текущего года Верховная Рада окончательно приняла закон об оборонных закупках для снижения уровня их секретности.

Закон определяет, что оборонные закупки — это осуществление государственным заказчиком закупок товаров, работ и услуг, предназначенных для выполнения госпрограмм в сферах национальной безопасности и обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

В документе также прописали понятие "стоимость жизненного цикла товаров, работ и услуг оборонного назначения" и "государственное гарантирование качества".

Под последним имеется в виду установление уполномоченным органом по государственному обеспечению качества соответствия процессов обеспечения качества товаров, работ и услуг оборонного назначения требованиям госконтрактов (договоров).