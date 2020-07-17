Политика 30 минут назад

Рада приняла закон об оборонных закупках: это снизит уровень их секретности

Pаконопроект №2398-д во втором чтении поддержали 276 нардепов

Военная техника ВСУ. Фото: defence-ua.com Военная техника ВСУ. Фото: defence-ua.com
Военная техника ВСУ. Фото: defence-ua.com

Верховная Рада окончательно приняла закон об оборонных закупках для снижения уровня их секретности.

Соответствующий законопроект №2398-д во втором чтении поддержали 276 нардепов, сообщает "РБК-Украина".

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Закон определяет, что оборонные закупки — это осуществление государственным заказчиком закупок товаров, работ и услуг, предназначенных для выполнения госпрограмм в сферах национальной безопасности и обороны, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

В документе также прописали понятие "стоимость жизненного цикла товаров, работ и услуг оборонного назначения" и "государственное гарантирование качества". Под последним имеется в виду установление уполномоченным органом по государственному обеспечению качества соответствия процессов обеспечения качества товаров, работ и услуг оборонного назначения требованиям госконтрактов (договоров).

Кроме того, закон определил понятие план качества. Указано, что это документ, который устанавливает требования к деятельности (процессам), распределению ответственности и управлению соответствующими ресурсами, которые должны применяться к конкретным товарам, работам и услугам для обеспечения их качества при выполнении госконтракта.

Документ предусмотрел исключительно для национальных производителей возможность увеличения предельно допустимого уровня рентабельности выполнения контрактов при закупках без применения конкурентных процедур.

При этом главный орган в области планирования оборонных закупок — определенный Кабинетом министров центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализующий государственную военно-промышленную политику.

Указано, что данный закон будут применять при условии, что стоимость предмета закупки для товаров и услуг оборонного назначения, других товаров и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны равна или превышает 200 тысяч грн, для работ оборонного назначения и работ для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны — 1,5 млн грн, определенных этим законом госзаказчиков, осуществляющих оборонные закупки.

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В то же время госзаказчик не имеет права делить предмет закупки на части с целью избежать применения норм этого закона.

Однако действие этого документа не распространяется на закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения через международные специализированные организации, их представительства, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения — Агентство НАТО по поддержке и снабжению, а также специализированные фонды, предприятия, учреждения и организации, перечень которых определен Кабмином, а также через механизмы Программы правительства США "Международные военные продажи".

Ранее советник министра обороны Украины Артур Переверзев подчеркивал, что этот проект закона "призван системно снизить уровень секретности закупок вооружения и военной техники".

Напомним, этот законопроект Рада одобрила за основу в начале декабря 2019 года.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла законопроект, которым устанавливаются новые воинские звания высшего офицерского состава в соответствии с воинскими званиями НАТО.

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