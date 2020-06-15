Политика и экономика 1 час назад

В Кабмине рассказали, принятия каких законов ждет НАТО от Украины

Особое место среди документов занимает закон о гостайне, над которым сегодня еще идет работа

Фото: 24 канал Фото: 24 канал
Фото: 24 канал

Среди законопроектов, принятия которых в НАТО ждут больше всего, есть и закон о парламентском контроле безопасности и обороны.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила новый вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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"Есть пять основных законов. Это закон о парламентском контроле безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство о СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, который еще в работе. Закон о гостайне занимает особое место даже среди этих важных законопроектов, потому что касается трансформации даже не институтов, а мышления. Дело в том, что большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованы с советских времен. И я, как вице-премьер и по государственный служащий, с большим восторгом наблюдаю за выполнением инструкций конца советской эпохи", — отмечает она.

Чиновника подчеркнула, что без евроатлантической мобилизации эти изменения могли бы еще долго дискутироваться, а сейчас практически все указанные документы уже зарегистрированы в парламенте.

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Напомним, что ранее Кабинет министров Украины назначил Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Соответствующее решение на заседании парламента 4 июня поддержали 255 народных депутатов.

По словам вице-премьера, она начнет с обновления Соглашения об ассоциации и хочет запустить проекты трансграничного сотрудничества. Также Стефанишина отметила, что важнейшим приоритетом является налаживание правительственно-парламентского взаимодействия в контексте приближения украинского законодательства к праву ЕС и выполнения Соглашения.

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