Вице-премьер рассказала, при каких условиях Евросоюз откроет границы для украинцев

Новый вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что в будущем ждать изменений правил безвизового режима с Европейским союзом не стоит.

Об этом она заявила в интервью "Европейской правде".

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"Он ("безвиз" — Delo.ua) был и продолжает быть. Да, есть определенные ограничения, но они связаны с мерами предотвращения пандемии, а не с наличием или отсутствием Безвизового режима. Это временные ограничения, которые действуют не только в отношении Украины, а в отношении тех стран, с которыми у ЕС как безвизовый, так и визовый режим. Они не влияют на оценку выполнения Украиной критериев "безвиза", — отметила она.

По словам Стефанишиной, 11 июня Еврокомиссия приняла рекомендации по ослаблению ограничений на путешествия на территории ЕС. И в них нет положений, которые бы совмещали ограничения, связанные с пандемией и политическому дискурсу по "безвизу". "Когда ЕС откроет для нас границы? Это будет плавный процесс. И по мере того, как Украина будет демонстрировать эффективность карантинных мероприятий, мы сможем быть настойчивее при открытии сообщения или возвратимся к оригинальным условиям безвизового режима. То есть, это зависит и от Украины, и от ЕС. Но можно быть уверенными, что ограничения, связанные с коронакризисом, постепенно будут отменять", — объяснила чиновница.

Она добавила, что ни официально, ни в неофициальных разговорах с дипломатами и чиновниками ЕС не слышала сомнений в украинской статистике здравоохранения.

"Не было даже ситуаций, в которых я была бы вынуждена реагировать на это. Зато официальные рекомендации Еврокомиссии для Украины стали сигналом для начала прямого диалога с ЕС (об открытии границ — Delo.ua). Эта задача Министерства иностранных дел, потому что речь идет о диалоге не только с Брюсселем, но и с соседними государствами, которые, скажем так, популярные для зарубежных командировок. И министр иностранных дел уделяет этому особое внимание".

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины назначил Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Соответствующее решение на заседании парламента 4 июня поддержали 255 народных депутатов.