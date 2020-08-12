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Украина будет развивать ракетостроение, будем воевать умом — глава СНБО

Данилов заявил, что 246 млрд грн, которые в этом году выделили на сектор безопасности и обороны — это беспрецедентная сумма за все годы независимости

Алексей Данилов. Фото: Facebook Алексей Данилов. Фото: Facebook
Алексей Данилов. Фото: Facebook

Украина будет в первую очередь развивать производство ракет и авиации.

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время круглого стола на тему: "Технологии асимметричного противодействия внешней агрессии и пути их эффективного развития".

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"Что касается развития промышленности — это наши ракеты, второе — это наша авиация. Авиация, которая была всегда в стране очень мощной. Нам надо срочно ставить все на свои места. Это две фундаментальные вещи — ракеты и авация", — сказал Данилов.

В этом контексте секретарь СНБО отметил, что 246 млрд грн, которые в этом году выделили на сектор безопасности и обороны — это беспрецедентная сумма за все годы независимости.

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"По тому курсу, что мы закладывали — это 10 млрд долларов. Но, понимая, кто является нашим противником, понимая те бюджеты, которые есть у РФ, подчеркиваю, что мы будем воевать "умом ", — уточнил Данилов.

Ранее сообщалось, что чешский концерн Witkowitz инвестирует 50 млн евро в "Южмаш" для создания на его базе новых производственных мощностей.

Главной задачей сотрудничества является разработка новых проектов по реконструкции железнодорожных дизельных двигателей и производства водородных двигателей.

Напомним, в феврале этого года ГП "Завод 410 гражданской авиации" (ГП "410 ГА") приступило к освоению услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиатехники семейства Boeing.

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