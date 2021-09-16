НКЦБФР изменила правила финмониторинга участников рынка ценных бумаг

15 сентября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании одобрила проект изменений в Положение об осуществлении финансового мониторинга компаний, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых проводит НКЦБФР.

Как сообщает пресс-служба регулятора, изменения касаются отделенной верификации клиентов в электронном режиме с помощью современных баз данных, электронных документов и носителей.

По информации НКЦБФР, в настоящее время устранены ряд ошибок при проведении самой процедуры. Также верификацию можно осуществлять с помощью государственного портала услуг "Дия".

Кроме этого, теперь появилась возможность осуществлять дистанционную идентификацию клиента-торговца в клиринговом учреждении на основании получения информации от операторов организованных рынков для открытия счета в ценных бумагах.

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"Разработанные Комиссией изменения значительно упрощают большинство процедур благодаря использованию современных информационных технологий. Надеемся, что наши инициативы станут для участников рынков капитала эффективными и простыми в практической плоскости", — отметил член НКЦБФР Юрий Шаповал.

Проект разработан согласно требованиям Закона Украины "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков".

В ближайшее время документ будет обнародован на официальном веб-сайте комиссии.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании утвердила Положение о порядке осуществления эмиссии опционных сертификатов и их обращения.

Напомним, в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов".