IT и Телеком 1 час назад

"Дія" сообщит, какой банк и для чего проверяет кредитную историю клиента — глава Минцифры

Приложение "Дия" известит пользователя о том, если кто-то оформляет на него кредит

Михаил Федоров. Фото: Facebook Михаил Федоров. Фото: Facebook
Михаил Федоров. Фото: Facebook

В скором времени в приложении "Дія" появится услуга по уведомлению пользователей о том, какой банк и для чего проверяет их кредитную историю.

Об этом заявил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Через несколько недель мы запустим в "Дії" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", — рассказал Федоров.

По его словам, на ближайшем "Дія"-саммите будет презентован ряд новых цифровых услуг, которые связаны с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.

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Ранее сообщалось, что за первое полугодие украинские микрофинансовые организации выдали 7 млн 152 тысячи 636 быстрых кредитов на сумму 31,59 млрд грн.

Напомним, киберполиция совместно с Министерством цифровой трансформации разоблачили жительницу Днепропетровской области, которая незаконно оформляла онлайн-кредиты на других граждан.

Для преступления она использовала приложение "Дія", однако официальные представители МВД и Минцифры опровергают возможность получения онлайн-кредита через этот сервис.

В сентябре сотрудники правоохранительных органов разоблачили противоправную деятельность сотрудников финансовой компании, которые оформляли повторные кредиты на клиентов без их ведома и впоследствии присваивали эти деньги.

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