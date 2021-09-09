Сумма взятых украинцами микрокредитов в первом полугодии выросла почти в 1,5 раза

За первое полугодие украинские микрофинансовые организации выдали 7 млн 152 тысячи 636 быстрых кредитов на сумму 31,59 млрд грн.

Это на 43% больше, чем в первом полугодии 2020 года, когда общая сумма займов составила 22 млрд грн.

Такие данные приводит платформа для работы с открытыми данными Opendatabot. Средняя сумма кредита за январь-июнь выросла на 9% — с 4059 до 4417 грн.

В 2019 году ежемесячно в Украине выдавалось в среднем 982,5 тысячи микрокредитов, в 2020-м — 1 млн, а в первом полугодии 2021-го — почти 1,2 млн. В целом же за 2019 год сумма выданных МФО кредитов составила 43,75 млрд грн, а в прошлом году — 48,71 млрд грн.

Также продолжает увеличиваться общая сумма невыплаченных долгов по микрокредитам: если на конец 2019 года она составляла 13,87 млрд грн, на конец 2020 года — 13,93 млрд, то на конец первого полугодия нынешнего года успела подскочить сразу на 6,5%, до 14,86 млрд грн.

Напомним, что в сентябре 2020 года Верховная Рада приняла закон, ограничивающий сумму штрафов должникам по микрокредитам.