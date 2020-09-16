Нардепы ограничили сумму штрафов должникам по микрокредитам

15 сентября Верховная Рада Украины приняла Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно расширения перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины "О потребительском кредитовании" (№1109).

За принятие во втором чтении и в целом этого законопроекта проголосовали 310 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Ранее под действие этого закона не были включены кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, кредиторами по которым, в основном, являются небанковские кредитные учреждения и кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, установленной на день заключения кредитного договора.

Таким образом, нардепы ограничили совокупную сумму платежей заемщика со штрафами и процентами при невыполнении обязательств для микрокредитов двойной суммой, полученной потребителем по кредитному договору.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, максимальная сумма взыскания с должника по кредиту, не превышающего размер одной минимальной зарплаты, ограничивается двойной суммой взятого кредита, независимо от договоренностей сторон.

Кроме того, новый закон будет предусматривать обязательное согласие заемщика на передачу информации в бюро кредитных историй для заключения кредитного договора.

Напомним, в Нацбанке рассказали, что кредиты, оформленные в небанковских финансовых учреждениях с минимальным пакетом документов или вообще без паспорта, а также с якобы нулевой процентной ставкой, могут стать настоящей проблемой для заемщиков.

Как сообщалось ранее, в конце апреля Национальный банк Украины обнародовал Белую книгу "Будущее регулирования рынка кредитования финансовыми компаниями".