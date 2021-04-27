Не бояться взять микрокредит: что делает рынок более цивилизованным

Годом рождения микрофинансовых организаций (МФО) считается 1976-й, когда бангладешский профессор экономики Мухаммед Юнус основал GrameenBank, который выдавал небольшие кредиты бедным, чтобы они могли начать свой бизнес. Заемщики поручались друг за друга, других подтверждений, гарантирующих погашение кредита, не требовалось. В 2006 году за свою идею, целью которой было победить бедность, Мухаммед Юнус получил Нобелевскую премию. Накануне, в 2005 году, мир праздновал объявленный Генеральной Ассамблеей ООН Международный год микрокредитования.

Возможность брать микрокредиты для украинцев открылась в 2011 году. С 2013-го это можно делать онлайн. С тех пор микрофинансовый рынок интенсивно растет: увеличивается как количество МФО, так и общие суммы займов, взятых в этих компаниях.

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Согласно информации Национального банка Украины, который с 1 июля 2020 года стал вместо Нацкомфинуслуг регулятором МФО, в прошлом году по объемам выдачи кредитов физическим лицам в топ-5 вошли: ООО "Манивео скорая финансовая помощь" (работает под брендом Moneyveo), ООО "Потребительский центр" ("ШвидкоГроші", "НаДовго"), ООО "Авентус Украина" (CreditPlus), ООО "1 безопасное агентство необходимых кредитов" (MyCredit, Monto), ООО "Укр Кредит Финанс" (CreditKasa, "На Все").

Преимущества и ложка дегтя

Популярность МФО среди украинцев объясняется возможностью без проблем — нужен только паспорт, идентификационный налоговый номер (ИНН) и банковская карта для зачисления денег — взять взаймы небольшую сумму — до 20 тысяч грн. Получить такой же краткосрочный кредит в банках проблематичнее: прежде чем принять решение о выдаче, банк тщательно оценивает заемщика по ряду параметров: кредитная история, место работы, уровень дохода и так далее. Проведение такой оценки фактически крадет у клиента часто драгоценное время, ведь бывают ситуации, когда деньги нужны здесь и сейчас. В МФО деньги, как правило, выдаются в зависимости от уровня автоматизации компании— от 2 до 30 минут.

С другой стороны, проценты на небольшие кредиты в банках ниже. Однако нужно понимать, что займы в МФО берут на небольшой срок — до 30 дней, а не на год, и тогда проценты, если "деньги нужны сегодня, а зарплата будет только завтра", не так впечатляют: только 1-2% от суммы кредита в день.

Например, если вы берете 1000 грн на 7 дней при ставке 1,7%, то вернуть нужно будет 1119 грн. Многие микрофинансовые организации часто делают скидки на процентные ставки для постоянных клиентов, вплоть до 50%. Если вы таковым являетесь, то, взяв 1000 грн на 7 дней, вернуть придется уже 1059 грн 50 коп. Кроме того, новым заемщикаммногие МФО предлагают практически беспроцентный кредит — 0,01%.

Выдавать кредиты под 0% кредитным организациям запрещает законодательство. Срок, на который можно получить такую ссуду, в разных компаниях колеблется от 3 до 30 дней. Сумма займа также ограничивается. В одних МФО она может быть до 3 тысяч грн, в других до 30 тысяч грн.

Такие условия, конечно, стимулируют заемщика укладываться в отведенный срок, чтобы в дальнейшем не пришлось переплачивать.

Под присмотром регулятора

Несмотря на то, что лицензии регулятора на предоставление средств взаймы (в том числе и на условиях финансового кредита) на начало 2021 года, согласно данным НБУ, имели 776 компаний, такими, которые действительно выдают "кредиты до зарплаты", начальник управления лицензирования финансовых компаний НБУ Вадим Романюк считает не больше 150.

Он говорит, что многие из зарегистрированных МФО являются кептивными ("карманными") компаниями финансово-промышленных групп, деятельность которых не имеет ничего общего с предоставлением финансовых услуг, так как они не выдают кредиты третьим лицам, кредитуют бизнес, а не граждан, и являются "спящими", то есть не ведут активную деятельность.

Сейчас НБУ работает над тем, чтобы сделать рынок МФО более прозрачным, усовершенствовать защиту потребителей и механизмы противодействия кибермошенничеству.

"Для нас вопросы прозрачности небанковского финансового рынка и его репутации являются ключевыми для успешной реформы "сплита", — говорит Вадим Романюк.

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Защищает небанковские структуры и заемщиков от взаимных претензий вступивший в силу с 1 января 2021 года закон №891-IX. Согласно документу, пеня в случае просрочки для краткосрочных займов (менее 1 месяца) не может превышать двойной размер выданной суммы. Также МФО больше не могут, как это было раньше, изменять процентную ставку, поскольку порядок ее исчисления и уплаты закрепляется в договоре. Вместе с этим МФО теперь имеют законное право доступа к кредитным историям своих клиентов. Закон также обязывает МФО предоставлять информацию о выданных займах в Бюро кредитных историй (БКИ). О передаче долга другому лицу (преимущественно коллекторской компании) МФО обязаны сообщать БКИ в 15-дневный срок. На законодательном уровне урегулирован вопрос о необходимости предоставлять клиентам паспорт потребительского кредита.

В 2021 году НБУ также начал требовать от МФО раскрывать полную ставку по небольшим займам, то есть не 0,01% со звездочкой, а именно полную ставку, включая все расходы потребителя. "Особенность микрокредитов в том, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода, например, пяти дней. После этого вступают в силу обычные тарифы", — отмечают в Нацбанке.

"Фишки" и бизнес-модели МФО

Еще ряд нововведений, призванных сделать рынок МФО прозрачным и более цивилизованным, на стадии разработки. "Все наши действия направлены на создание сбалансированного регулирования рынка "зарплатных кредитов", что должно обеспечить надлежащую защиту прав потребителей и создать условия для развития бизнеса и инноваций", — говорит Вадим Романюк.

В НБУ констатируют, что удовлетворяющие колоссальный спрос потребителей в получении быстрой финансовой помощи МФО немало инвестируют в современные технологии и развитие FinTech. По словам начальника управления лицензирования финансовых компаний НБУ, игроки рынка используют искусственный интеллект для мгновенного скоринга (оценки) потенциального клиента, внедряют современные методы удаленной идентификации и верификации клиента в пределах онлайн-кредитования и вводят другие инновационные сервисы.

Вадим Романюк выделяет основные бизнес-модели на рынке "зарплатных кредитов", к которым владельцы и менеджмент МФО прибегают в конкурентных условиях, осложненных карантином:

- большинство игроков рынка переходит на онлайн-кредитование (около 70% кредитов выдают онлайн);

- одни владельцы бизнеса развивают единую компанию и один бренд, а другиесоздают отдельные компании или бренды для различных целей (онлайн/офлайн, залоговое/беззалоговое кредитование, взыскание проблемной задолженности и так далее), что позволяет некоторым бенефициарам становиться лидерами рынка дважды (например, бренды CreditKasa, "На Все" от ООО "Укр Кредит Финанс");

- некоторые компании находят свою нишу и не распыляются на все возможные направления кредитования (например, это может быть исключительно предоставление кредита через свои приложения на смартфонах).

Помогает микрофинансовым организациям ускорить выдачу кредитов внедрение удаленной идентификации посредством BankID и "Дія".

Надия Михальчук, специально для Delo.ua