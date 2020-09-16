Финансы 1 час назад

Без драконівських штрафів: Рада встановила ліміт на відсотки за мікрокредитами

Максимальна сума платежів за кредит в 5 тисяч гривень не зможе перевищувати 10 тисяч грн

Фото: Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ Фото: Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ
Фото: Єлизавета Сергієнко/Прес-центр НБУ

Мікрокредити розміром до однієї мінімальної зарплати (до 5 тисяч грн) та строком до одного місяця відтепер прирівняно до споживчих кредитів.

Відповідний законопроект №1109 у другому читанні був ухвалений парламентом 15 вересня.

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Згідно з пояснювальною запискою, мета документу — унормування сфери мікрокредитування і підвищення якості системи кредитних історій фізичних осіб.

Зазначимо, після вступу цього закону в дію на короткострокові кредити до 5 тисяч грн будуть поширюватися вимоги закону "Про споживче кредитування" щодо розкриття повної вартості кредиту та права споживачів на отримання всієї необхідної інформації.

Що змінює закон

фінустанови мають вказувати повну процентну ставку за мікрокредитами;

фінустановам заборонено нараховувати штрафи та пеню за мікрокредитами понад максимальну планку;

навіть якщо клієнт порушує умови договору про мікрокредит, фінустанова не має права підвищувати ставку;

для отримання позики клієнт має надати згоду на передачу інформації в Українське Бюро Кредитних історій (УБКІ).

Станом на теперішній час, за даними НБУ, сьогодні середній "чек" одного кредиту у фінкомпаній — це 3 711 грн, а середній строк кредитування — до одного місяця.

"Саме штрафи у випадку прострочки сьогодні можуть подвоїти-потроїти чи навіть збільшити вам борг у десять разів. Відтепер буде максимальна планка — штраф не може перевищувати подвійну суму кредиту", — коментує норми закону регулятор на своїй сторінці в Facebook.

Також законодавство відтепер вимагає від фінансових установ розкривати повну процентну ставку за мікрокредитом, повні витрати клієнта. "Тобто мають піти в минуле кредити "під 0%", які на ділі перетворюються в кредити під 1 700% річних", — зазначають в НБУ.

Однак під питанням залишається визначення самого розрахунку повної ставки.

"Цікавим і важливим є тепер, як НБУ визначить розрахунок повної ставки (РРПС). Нагадаю, зараз під однаковою назвою два різних розрахунки / формули, а якщо застосувати банківську формулу РРПС, то ставка не 1700%, а понад 20000%. Однаковою формулою рахують щонайменше у Великій Британії, ЄС і Канаді", — говорить експерт з фінансових і банківських питань Анна Муріна.

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Іще одна норма закону — у разі, якщо клієнт порушує умови договору про мікрокредит, фінустанова більше не має права підвищувати ставку.

"Фінансові установи сьогодні, на жаль, цим зловживають — автоматично збільшують ставку з першого ж для прострочки додатково до нарахування штрафів. Відтепер ставка за мікрокредитом не може змінюватися у гіршу для клієнта сторону", — розповідають в НБУ.

В той же час, позичальники мають бути готові до того, що інформація про них потрапить в УБКІ. Норми законопроекту №1109 зобов'язують фінансові компанії надавати туди  дані за кожною кредитною угодою в найкоротші терміни — не пізніше наступного робочого дня після укладення такого договору.

Без отримання згоди споживача на передачу інформації за кредитом в УБКІ фінансові компанії надавати позику більше не мають права.

Нагадаємо, 1 липня президент Зеленський підписав закон щодо недопущення нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину.

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