Без драконівських штрафів: Рада встановила ліміт на відсотки за мікрокредитами

Мікрокредити розміром до однієї мінімальної зарплати (до 5 тисяч грн) та строком до одного місяця відтепер прирівняно до споживчих кредитів.

Відповідний законопроект №1109 у другому читанні був ухвалений парламентом 15 вересня.

Згідно з пояснювальною запискою, мета документу — унормування сфери мікрокредитування і підвищення якості системи кредитних історій фізичних осіб.

Зазначимо, після вступу цього закону в дію на короткострокові кредити до 5 тисяч грн будуть поширюватися вимоги закону "Про споживче кредитування" щодо розкриття повної вартості кредиту та права споживачів на отримання всієї необхідної інформації.

Що змінює закон

✅ фінустанови мають вказувати повну процентну ставку за мікрокредитами;

✅ фінустановам заборонено нараховувати штрафи та пеню за мікрокредитами понад максимальну планку;

✅ навіть якщо клієнт порушує умови договору про мікрокредит, фінустанова не має права підвищувати ставку;

✅ для отримання позики клієнт має надати згоду на передачу інформації в Українське Бюро Кредитних історій (УБКІ).

Станом на теперішній час, за даними НБУ, сьогодні середній "чек" одного кредиту у фінкомпаній — це 3 711 грн, а середній строк кредитування — до одного місяця.

"Саме штрафи у випадку прострочки сьогодні можуть подвоїти-потроїти чи навіть збільшити вам борг у десять разів. Відтепер буде максимальна планка — штраф не може перевищувати подвійну суму кредиту", — коментує норми закону регулятор на своїй сторінці в Facebook.

Також законодавство відтепер вимагає від фінансових установ розкривати повну процентну ставку за мікрокредитом, повні витрати клієнта. "Тобто мають піти в минуле кредити "під 0%", які на ділі перетворюються в кредити під 1 700% річних", — зазначають в НБУ.

Однак під питанням залишається визначення самого розрахунку повної ставки.

"Цікавим і важливим є тепер, як НБУ визначить розрахунок повної ставки (РРПС). Нагадаю, зараз під однаковою назвою два різних розрахунки / формули, а якщо застосувати банківську формулу РРПС, то ставка не 1700%, а понад 20000%. Однаковою формулою рахують щонайменше у Великій Британії, ЄС і Канаді", — говорить експерт з фінансових і банківських питань Анна Муріна.

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Іще одна норма закону — у разі, якщо клієнт порушує умови договору про мікрокредит, фінустанова більше не має права підвищувати ставку.

"Фінансові установи сьогодні, на жаль, цим зловживають — автоматично збільшують ставку з першого ж для прострочки додатково до нарахування штрафів. Відтепер ставка за мікрокредитом не може змінюватися у гіршу для клієнта сторону", — розповідають в НБУ.

В той же час, позичальники мають бути готові до того, що інформація про них потрапить в УБКІ. Норми законопроекту №1109 зобов'язують фінансові компанії надавати туди дані за кожною кредитною угодою в найкоротші терміни — не пізніше наступного робочого дня після укладення такого договору.

Без отримання згоди споживача на передачу інформації за кредитом в УБКІ фінансові компанії надавати позику більше не мають права.

Нагадаємо, 1 липня президент Зеленський підписав закон щодо недопущення нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину.