Как взять микрокредит на максимально выгодных условиях

Даже если относиться к бюджету, основываясь на научном подходе, тщательно соизмерять доходы и расходы, иногда возникает острый денежный дефицит, закрыть который нужно немедленно. Например, нужно срочно погасить ипотечный платеж, а зарплату задерживают, либо вот-вот клиент должен оплатить заказ, но поступление денег будет только через несколько дней, а нужны они сегодня. В таком случае целесообразно взять микрокредит, оплатить текущие расходы, которые не терпят отлагательств, а потом при поступлении денег быстро погасить заём в МФО.

Микрокредиты и созданы, чтобы брать их максимально быстро и на максимально короткие сроки. Те, кто не оценил их преимущества, просто не понимают, как они работают и для чего предназначаются. Если вы хотите купить новый телевизор, не нужно брать микрокредит, потому что это не вещь первой необходимости, а ставка достаточно высока. А вот если вам нужно срочно оплатить сумму по договору, по которому наступят штрафные санкции в случае неуплаты, тогда можно "перехватить" деньги в МФО. Это деньги до зарплаты, когда вы точно знаете, что скоро сможете без проблем погасить заём.

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У микрокредитов есть множество плюсов:

возможность получить деньги максимально быстро;

нет необходимости предоставлять справку о доходах и об официальном трудоустройстве;

максимально простые условия — получить деньги на карту можно, не выходя из дома, все делается онлайн;

вернуть тоже можно дистанционно, в офис идти не придется;

большая конкуренция среди МФО — можно подать несколько заявок и выбрать самые выгодные условия;

плохая кредитная история — не препятствие к получению займа.





То есть положительных аспектов огромное количество. Минус всего один — высокая процентная ставка, выше банковской. Но это объясняется высокими рисками финансовой организации, а клиенты платят за скорость одобрения и сниженные требования к заемщикам. Но так как берутся такие микрокредиты на короткие сроки, переплата не сильно бьет по карману. Проблемы настигают только тех, кто берет в долг и не соблюдает сроков возврата.

Чтобы взять деньги с самой низкой ставкой, на выгодных для себя условиях, надо сравнить предложения от разных МФО. Отличаются максимальные суммы, сроки возврата, ставки. В этом поможет сервис Zanimaem.COM.UA. Здесь есть вся информация о банковских кредитных продуктах, займах МФО, много полезной и интересной информации для тех, кто хочет разумно распоряжаться финансами.