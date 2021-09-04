В Украине заработали правила эмиссии депозитных сертификатов

3 сентября 2021 года в Украине вступило в силу Положение о порядке проведения эмиссии депозитных сертификатов банка и их обращения.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной комиссии по регулированию ценных бумаг и фондового рынка (НКЦБФР).

По информации регулятора, эмитентом депозитных сертификатов может быть только банк, отвечающий требованиям НБУ (Национальный банк Украины — Delo.ua), согласованный НКЦБФР о праве на поведение эмиссии депозитных сертификатов банка (в случае установления таких требований).

В нормативном акте прописаны последовательность действий эмитента, оформление информации о выпущенных депозитных сертификатах, их размещении среди инвесторов (первых владельцев), регистрации их выпуска Национальным депозитарием Украины (НДУ), а также увеличении количества депозитных сертификатов банка в выпуске, отмене регистрации выпуска и аннулировании.

Документ утвержден решением НКЦБФР от 23 июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что правление НДУ приняло решение о внесении дополнений в Перечень услуг, которые предоставляются центральным депозитарием.

Перед этим правление Национального депозитария Украины приняло решение о внесении изменений в Перечень и стоимость услуг (тарифов) для оптимизации затрат для клиентов.

Напомним, в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов".