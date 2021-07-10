Всего 1 грн: Нацдепозитарий изменил тарифы для своих клиентов

6 июля правление Национального депозитария Украины (НДУ) приняло решение о внесении изменений в Перечень и стоимость услуг (тарифов) для оптимизации затрат для клиентов.
Как сообщает пресс-служба НДУ, тариф за хранение ценных бумаг для депозитарных учреждений составит всего 1 грн.
По информации Нацдепозитария, снижение тарифов на отдельные услуги нацелены на оптимизацию расходов клиентов.
При этом, существенно уменьшается стоимость обслуживания за хранение документарных именных ценных бумаг, которые временно хранятся в НДУ до момента перевода эмитентом выпуска в электронную форму или аннулирования выпуска.
В Нацдепозитарии отмечают, что новые тарифы касаются также тех ценных бумаг эмитентов, местонахождением которых являются временно оккупированные АР Крым и город Севастополь.
Эти изменения внесены после предварительного рассмотрения и последующего согласования с Советом участников депозитарной системы НДУ.
Изменения в Перечень и стоимость услуг (тарифов), предоставляемых Центральным депозитарием, вступают в силу с 1 августа 2021 года.
Напомним, с Национальный депозитарий Украины в связи с внесением изменений в законодательство и необходимостью приведения внутренних документов в соответствие внес изменения в регламент своей деятельности.
Ранее сообщалось, что Национальный депозитарий упростил для клиентов процесс выплаты доходов и сумм погашения через депозитарную систему Украины.
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