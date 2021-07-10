Фондовый рынок 1 час назад

Всего 1 грн: Нацдепозитарий изменил тарифы для своих клиентов

Снижение тарифов на отдельные услуги нацелены на оптимизацию расходов клиентов

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

6 июля правление Национального депозитария Украины (НДУ) приняло решение о внесении изменений в Перечень и стоимость услуг (тарифов) для оптимизации затрат для клиентов.

Как сообщает пресс-служба НДУ, тариф за хранение ценных бумаг для депозитарных учреждений составит всего 1 грн.

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По информации Нацдепозитария, снижение тарифов на отдельные услуги нацелены на оптимизацию расходов клиентов.

При этом, существенно уменьшается стоимость обслуживания за хранение документарных именных ценных бумаг, которые временно хранятся в НДУ до момента перевода эмитентом выпуска в электронную форму или аннулирования выпуска.

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В Нацдепозитарии отмечают, что новые тарифы касаются также тех ценных бумаг эмитентов, местонахождением которых являются временно оккупированные АР Крым и город Севастополь.

Эти изменения внесены после предварительного рассмотрения и последующего согласования с Советом участников депозитарной системы НДУ.

Изменения в Перечень и стоимость услуг (тарифов), предоставляемых Центральным депозитарием, вступают в силу с 1 августа 2021 года.

Напомним, с Национальный депозитарий Украины в связи с внесением изменений в законодательство и необходимостью приведения внутренних документов в соответствие внес изменения в регламент своей деятельности.

Ранее сообщалось, что Национальный депозитарий упростил для клиентов процесс выплаты доходов и сумм погашения через депозитарную систему Украины.

Источник фото: Depositphotos.

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