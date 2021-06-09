Фондовый рынок 1 час назад

Нацдепозитарий изменил регламент своей работы

Изменения в Регламент осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария ценных бумаг вступают в силу с 1 июля 2021 года

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Национальный депозитарий Украины (НДУ) в связи с внесением изменений в законодательство и необходимостью приведения внутренних документов в соответствие внес изменения в регламент своей деятельности.

Как сообщает пресс-служба НДУ, в регламент деятельности внесены следующие изменения:

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– терминология, которая используется в тексте регламента, приведена согласно требованиям Закона Украины "О рынках капитала и организованных товарных рынках;

– регламент предусматривает предоставление услуг по обеспечению проведения собрания держателей облигаций;

– предусмотрено также предоставление услуг по регистрации выпуска и обслуживанию выпуска нового финансового инструмента — депозитных сертификатов банка;

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– уточнена процедура и приведен в соответствие с требованиями законодательства процесс направления уведомлений и информации из депозитарной системы Украины;

– для удобства эмитентов и ускорения процесса предусмотрено предоставление документов и получение отчетных документов по кодификации средствами веб-сервиса "Кабинет клиента";

– приведен в соответствие с нормативными актами запрос НДУ по представлению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку заявления о допуске иностранных ценных бумаг к обращению на территории Украины;

– уточнена процедура по выплате доходов/сумм погашения и обслуживания и погашения выпуска ценных бумаг эмитента с учетом того, что выплачиваются на счет, открытый НДУ в Национальном банке Украины. Выплаты в иностранной валюте проводятся Нацдепозитарием в порядке, определенном соответствующим договором с клиентом и регламентом.

Изменения в Регламент осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария ценных бумаг вступают в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, 18 мая 2020 года вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности НДУ.

В августе 2019 года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.

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