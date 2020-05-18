Нацдепозитарий изменил порядок своей работы с ценными бумагами

Сегодня, 18 мая 2020 года, вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности Национального депозитария Украины (НДУ).

Как сообщает пресс-служба Нацдепозитария, изменения, предусмотренные новым Регламентом, позволяют клиентам уже с сегодняшнего дня воспользоваться услугой по созыву и дистанционному проведению общего собрания акционеров согласно Временному порядку, утвержденному решением НКЦБФР от 16 апреля 2020 № 196.

В НДУ отмечают, что правление Национального депозитария 21 апреля внесло изменения в Регламент осуществления депозитарной деятельности Центрального депозитария ценных бумаг.

Что касается других важных изменений Регламента:

– внесены изменения в Стандарт депозитарного учета;

– учтены пожелания клиентов относительно увеличения срока действия Распоряжения о выплате доходов/сумм погашения по ценным бумагам — отныне срок действия распоряжения составляет 30 календарных дней от даты регистрации поданного эмитентом распоряжения и сопроводительных документов к нему;

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– в связи с карантином в стране и многочисленными обращениями клиентов, стандартизирована форма на смену способа получения реестра/перечня лиц;

– формализованы предоставления по запросу эмитента справки о количестве ценных бумаг, предъявленных их владельцами к погашению;

– дополнен запрос НДУ о внесении выпуска иностранных ценных бумаг в перечень ценных бумаг для депозитарных учреждений.

Напомним, в августе прошлого года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.