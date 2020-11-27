Нацдепозитарий открыл доступ к рынку ценных бумаг Армении

Национальный депозитарий Украины (НДУ) открыл корреспондентский счет в Центральном депозитарии Армении.
Как сообщает пресс-служба НДУ, Центральный депозитарий Армении (ЦДА) предоставляет доступ отечественным инвесторам к рынку ценных бумаг Армении, а владельцам армянских ценных бумаг — возможность учитывать их на собственных счетах в депозитарной системе Украины.
"Сотрудничество с Армянским депозитарием открывает новые возможности для проведения операций с ценными бумагами иностранных эмитентов, тем самым мы расширяем спектр услуг для наших клиентов. Построив "ссылку" с ЦДА, мы предлагаем дополнительную услугу для безопасного и понятного учета иностранных ценных бумаг для украинских финансовых учреждений и инвесторов. В дальнейшем, мы готовы рассматривать возможность установления корреспондентских отношений с центральными депозитариями других стран, для расширения альтернативных возможностей наших клиентов", — заявила член правления НДУ Марина Адамовская.
В НДУ отмечают, что прямые корреспондентские отношения между центральными депозитариями различных стран является стандартной международной практикой, сеть таких отношений является достаточно разветвленной по всему миру.
Прямые корреспондентские отношения позволяют конечному владельцу получать преимущества, например, хранение ценных бумаг в центральном депозитарии страны их происхождения, которое обойдется дешевле по сравнению с хранением через ссылку в CBL (Clearstream Banking Luxembourg).
Открытое акционерное общество "Центральный депозитарий Армении" создано 10 января 1996 года. На сегодняшний день финучреждение осуществляет функции централизованного хранителя, централизованного держателя реестра и оператора расчетной системы ценных бумаг.
100% акций ЦДВ принадлежат Armenia Securities Exchange. В 2019 году Центральный депозитарий Армении получил сертификаты ISO 9001: 2015 и ISO / IEC 27001: 2013 на собственные системы управления качеством и информационной безопасностью.
Напомним, 18 мая 2020 года вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности НДУ.
В августе прошлого года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.