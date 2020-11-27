Нацдепозитарий открыл доступ к рынку ценных бумаг Армении

Национальный депозитарий Украины (НДУ) открыл корреспондентский счет в Центральном депозитарии Армении.

Как сообщает пресс-служба НДУ, Центральный депозитарий Армении (ЦДА) предоставляет доступ отечественным инвесторам к рынку ценных бумаг Армении, а владельцам армянских ценных бумаг — возможность учитывать их на собственных счетах в депозитарной системе Украины.

"Сотрудничество с Армянским депозитарием открывает новые возможности для проведения операций с ценными бумагами иностранных эмитентов, тем самым мы расширяем спектр услуг для наших клиентов. Построив "ссылку" с ЦДА, мы предлагаем дополнительную услугу для безопасного и понятного учета иностранных ценных бумаг для украинских финансовых учреждений и инвесторов. В дальнейшем, мы готовы рассматривать возможность установления корреспондентских отношений с центральными депозитариями других стран, для расширения альтернативных возможностей наших клиентов", — заявила член правления НДУ Марина Адамовская.

В НДУ отмечают, что прямые корреспондентские отношения между центральными депозитариями различных стран является стандартной международной практикой, сеть таких отношений является достаточно разветвленной по всему миру.

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Прямые корреспондентские отношения позволяют конечному владельцу получать преимущества, например, хранение ценных бумаг в центральном депозитарии страны их происхождения, которое обойдется дешевле по сравнению с хранением через ссылку в CBL (Clearstream Banking Luxembourg).

Открытое акционерное общество "Центральный депозитарий Армении" создано 10 января 1996 года. На сегодняшний день финучреждение осуществляет функции централизованного хранителя, централизованного держателя реестра и оператора расчетной системы ценных бумаг.

100% акций ЦДВ принадлежат Armenia Securities Exchange. В 2019 году Центральный депозитарий Армении получил сертификаты ISO 9001: 2015 и ISO / IEC 27001: 2013 на собственные системы управления качеством и информационной безопасностью.

Напомним, 18 мая 2020 года вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности НДУ.

В августе прошлого года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.