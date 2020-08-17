Страхование и финуслуги 1 час назад

Нацдепозитарий прекратил предоставлять электронные доверительные услуги

С 11 ноября 2020 года все действующие на эту дату квалифицированные сертификаты открытых ключей будут отменены

Фото: пресс-служба НДУ Фото: пресс-служба НДУ
Фото: пресс-служба НДУ

Национальный депозитарий Украины (НДУ) прекратил предоставление электронных доверительных услуг. Об этом сообщает пресс-служба НДУ.

"В соответствии с положениями статьи 31 закона "Об электронных доверительных услугах" принято решение о прекращении предоставления Национальным депозитарием квалифицированных электронных доверительных услуг", — говорится в сообщении.

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По информации регулятора, с 11 ноября 2020 года все действующие на эту дату квалифицированные сертификаты открытых ключей будут отменены.

"Просим заранее позаботиться о получении новых ключей у любого квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг", — рекомендуют в Нацдепозитарии.

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В то же время, в НДУ отмечают, что web-сервис "Кабинет клиента" будет продолжать поддерживать ключи всех квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг (других центров сертификации ключей).

Напомним, 18 мая 2020 года вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности НДУ.

В августе прошлого года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.

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