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Банки 50 минут назад

Нацдепозитарий тестирует новый сервис поддержки клиентов

HelpDesk позволяет систематизировать и распределять все обращения клиентов

Фото: Информатор Фото: Информатор
Фото: Информатор

Национальный депозитарий Украины (НДУ) ввел новый сервис внешней поддержки клиентов — HelpDesk, который обеспечивает быструю фиксацию обращений и оперативное предоставление ответа специалистами НДУ.

Как сообщает пресс-служба финрегулятора, через три недели работы сервиса специалистами Нацдепозитария обработано более 200 запросов от клиентов.

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В НДУ отмечают, что с помощью нового сервиса можно существенно уменьшить время реагирования на клиентские запросы: HelpDesk позволяет систематизировать и распределять все обращения клиентов.

В частности, специалисты НДУ находятся на прямой связи с клиентами и своевременно реагируют на все вопросы или предложения.

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В финучреждении отметили, что клиенты могут обращаться в сервис любым удобным способом: на свой e-mail или на централизованный e-mail — helpdesk@csd.ua.

Все получении запросы от клиентов распределяются в соответствующее подразделение, обеспечивающее быстрое поступление на обработку специалистом НДУ.

"Введение сервиса HelpDesk поможет повысить эффективность работы с обращениями клиентов, позволит обеспечить качественное распределение писем-запросов необходимом специалисту НДУ. Заявке клиента будет присвоен номер и предназначен исполнитель, который поможет решить его вопрос. Для нас это дополнительный способ получить обратную связь от клиентов, понять насколько они удовлетворении нашими услугами и что нужно улучшить или изменить", — рассказала начальник Управления клиентского сервиса НДУ Ольга Бажинова.

Сейчас Центральный депозитарий проводит тестирование сервиса и активно принимает комментарии и отзывы клиентов о его работе.

Напомним, 18 мая 2020 года вступил в силу новый Регламент осуществления депозитарной деятельности Национального депозитария Украины.

В августе прошлого года впервые за время существования фондового рынка Украины его профессиональные участники получили возможность разрабатывать и интегрировать с депозитарием Нацбанка собственные автоматизированные системы для осуществления онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.

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