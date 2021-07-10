Национальный депозитарий запускает новые услуги для клиентов

Правление Национального депозитария Украины приняло решение о внесении дополнений в Перечень услуг Центральным депозитарием.
Как сообщает пресс-служба НДУ, частности, в ближайшее время для клиентов Нацдепозитария станут доступны следующие услуги:
обслуживание депозитных сертификатов банков, в частности;
– депонирование глобального сертификата или информации о выпущенных депозитных сертификатов банков;
– хранения на счете эмитента выпущенных им депозитных сертификатов;
– обслуживание выпуска депозитных сертификатов банков.
услуги по проведению общих собраний собственников облигаций;
направление сообщений или другой информации через депозитарную систему Украины владельцам ценных бумаг и лицам, которые не являются владельцами ценных бумаг.
Все изменения и дополнения в Перечень и стоимость услуг (тарифов) Центрального депозитария также были рассмотрены и согласовании с Советом участников депозитарной системы НДУ.
Ранее правление Национального депозитария Украины приняло решение о внесении изменений в Перечень и стоимость услуг (тарифов) для оптимизации затрат для клиентов.
Напомним, Национальный депозитарий Украины в связи с внесением изменений в законодательство и необходимостью приведения внутренних документов в соответствие внес изменения в регламент своей деятельности.
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