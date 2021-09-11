НКЦБФР утвердила порядок эмиссии и обращения опционных сертификатов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании утвердила Положение о порядке осуществления эмиссии опционных сертификатов и их обращения.

Как сообщает пресс-служба регулятора, НКЦБФР определила своим решением понятие "опционный сертификат". Она же регистрирует выпуск и утверждает проспект опционных сертификатов.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации Нацкомиссии, документ, в частности предусматривает:

– порядок осуществления эмиссии и обращения опционных сертификатов;

– регистрацию выпуска опционных сертификатов;

– регистрацию выпуска и утверждения проспекта опционных сертификатов;

– утверждение изменений и или дополнений в проспект опционных сертификатов;

– согласование изменений в решение об эмиссии опционных сертификатов;

– регистрацию отчета о результатах эмиссии опционных сертификатов в НКЦБФР;

– предоставление в регистрирующий орган отчета о результатах погашения и отмены регистрации выпуска опционных сертификатов.

"Это первый финансовый инструмент с производных ценных бумаг, который разработан по новым нормам действующего законодательства. Приоритетной задачей для Комиссии является развитие финансовых инструментов на рынках капитала, и мы активно работаем над этим вместе с коллегами", — отметил член НКЦБФР Максим Либанов.

В ближайшее время документ будет направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Ранее сообщалось, что 3 сентября 2021 года в Украине вступило в силу Положение о порядке проведения эмиссии депозитных сертификатов банка и их обращения.

Напомним, в августе 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов".